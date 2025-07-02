Nesli Tehlikedeki Su Samuru Balık Yakaladı

ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde nesli tehlikedeki su samuru kanalda avladığı balığı yerken görüntülendi.
Isparta'da Yukarı Gökdere Köyü yakınlarındaki Eğirdir Gölü ile Kovada Gölü birbirine bağlayan kanalda nesli tehlikedeki su samuru görüldü. Kanalda yüzerken balık yakalayan su samurunun avını kanal kenarına getirip yediği anlar telefon kamerasıyla görüntülendi.
Haber- kamera: Kemal ERBEN/EĞİRDİR, -
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