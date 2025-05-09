Tunceli'de nesli tükenme tehlikesi altında olan benekli semender görüntülendi
TUNCELİ - Türkiye'de daha önce sadece Tunceli'de görülen 'Neurergus Strauchii Munzurensis' türü semender, Pülümür ilçesinde ortaya çıktı.
Tunceli'de yürütülen kurbağa ve sürüngenlerin envanter çalışmaları çerçevesinde yeni bir semender türü keşfedilmişti. Pülümür ilçesinde vatandaşlar tarafından semender yeniden görüntülendi. Türe, Munzur Nehrinden dolayı Neurergus Strauchii Munzurensis adı verilmişti.
Son Dakika › Güncel › Nesli Tükenme Tehlikesindeki Semender Yeniden Görüntülendi - Son Dakika
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