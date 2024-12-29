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Öyle bir yerde görüldü ki, görenler şaşkına döndü...Nesli tükenme tehlikesindeki su samuru apartmanda bulundu

SİVAS - Sivas'ta nesli tükenme tehlikesi altında bulunan su samuru bir apartmanına girdi. Görenlerin hayrete düştüğü olayda su samuru ekiplerce yakalanarak doğal ortamına bırakıldı.

Edinilen bilgilere göre olay kent merkezi Şeyh Şamil Mahallesinde bulunan 5 katlı Mehmet Akpınar apartmanında meydana geldi. Nesli tükenme tehlikesi altında bulunan su samuru yolunu kaybederek apartmanın içine girdi. 5. kata kadar çıkan hayvanı fark eden apartman sakinleri durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ekipler su samurunu yakalayarak Kızılırmak kenarına götürdü. Burada doğal yaşamına salınan su samuru kısa bir süre sonra gözden kayboldu.