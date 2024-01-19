 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan Anadolu şeritli semenderi Bursa'da bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan Anadolu şeritli semenderi Bursa'da bulundu

Bursa'da tarımsal ilaçlama için su çekilen gölette, nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan Anadolu şeritli semenderi bulundu. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, semenderin türü ve koruma altına alınması için alınan önlemler hakkında bilgi verildi.

Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan Anadolu şeritli semenderi Bursa\'da bulundu
19.01.2024 - 22:48,
Abone Ol

BURSA'da tarımsal ilaçlama için su çekilen gölette, nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan Anadolu şeritli semenderi bulundu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bir vatandaşın, tarımsal ilaçlama amacıyla su çekimi yaptığı sulama göletinde semender görerek ihbarda bulunduğu belirtildi. Kafkas şeritli semenderi (Ommatotriton ophryticus) olduğu belirtilen türle ilgili Bursa'daki DKMP 2. Bölge Müdürlüğü personeli ve Herpetolog Dr. Talip Akkaya tarafından inceleme yapıldığı, incelemede türün, önceden Doğulu kuzey şeritli semenderi (Kafkas şeritli semenderi) ile aynı tür altında kabul edilen ancak genetik çalışmalar ile alt tür düzeyinden tür seviyesine çıkarılan Anadolu şeritli semenderi olduğunun tespit edildiği kaydedildi.

DKMP Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Tarımsal ilaçlama tankerleriyle su alınması sırasında suya bulaşabilecek ilaç riskine karşı, burada yakalanan üç erkek birey, yine aynı bölgede yer alan ve içerisinde türe ait bireylerin bulunduğu, su içi bitkilerince zengin farklı bir alana uygun koşullar altında taşındı. Anadolu şeritli semenderi, Samsun'dan (Kızılırmak Deltası dahil) batıya doğru tüm Kuzey Anadolu'da yayılış gösteren bir türdür" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Bursa, Hayvanlar, Çevre, Doğa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan Anadolu şeritli semenderi Bursa'da bulundu - Son Dakika


12:27
Türkiye Uzay Ajansı Başkanı'ndan 55 milyon dolar eleştirilerine yanıt: Futbol vurgununda bundan fazlası çalındı Türkiye Uzay Ajansı Başkanı'ndan 55 milyon dolar eleştirilerine yanıt: Futbol vurgununda bundan fazlası çalındı
12:11
Arnold Schwarzenegger'ın uğruna gözaltına alındığı saati 294 bin dolara satıldı Arnold Schwarzenegger'ın uğruna gözaltına alındığı saati 294 bin dolara satıldı
11:41
Tuvana Türkay, hamak yogası yaptığı anları yayınladı Tuvana Türkay, hamak yogası yaptığı anları yayınladı
11:23
İstanbul seçimi için sürpriz gelişme! Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum'a iki rakip daha geliyor İstanbul seçimi için sürpriz gelişme! Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum'a iki rakip daha geliyor
10:47
İstanbul Havalimanı'nda piyasa değeri 68 milyon lira olan 568 kilo uyuşturucu ele geçirildi İstanbul Havalimanı'nda piyasa değeri 68 milyon lira olan 568 kilo uyuşturucu ele geçirildi
10:32
Bülent Ersoy, Zeki Müren'den morgda helallik istediğini söyledi Bülent Ersoy, Zeki Müren'den morgda helallik istediğini söyledi
10:26
Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir
10:12
6 kişilik bir Rus jeti Afganistan'ın kuzeyinde düştü 6 kişilik bir Rus jeti Afganistan'ın kuzeyinde düştü

Son Dakika
12:27 Türkiye Uzay Ajansı Başkanı'ndan 55 milyon dolar eleştirilerine yanıt: Futbol vurgununda bundan fazlası çalındı
12:11 Arnold Schwarzenegger'ın uğruna gözaltına alındığı saati 294 bin dolara satıldı
11:41 Tuvana Türkay, hamak yogası yaptığı anları yayınladı
11:23 İstanbul seçimi için sürpriz gelişme! Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum'a iki rakip daha geliyor
10:47 İstanbul Havalimanı'nda piyasa değeri 68 milyon lira olan 568 kilo uyuşturucu ele geçirildi
10:32 Bülent Ersoy, Zeki Müren'den morgda helallik istediğini söyledi
10:26 Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir
10:12 6 kişilik bir Rus jeti Afganistan'ın kuzeyinde düştü
09:49 İstanbul'da mühendisin ölümüne ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
09:38 Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2024 12:37:53. #1.13#
SON DAKİKA: Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan Anadolu şeritli semenderi Bursa'da bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement