Netanya'da 'dur' ihtarına uymayan TSSB'li İsrailli asker polis ateşiyle öldürüldü - Son Dakika
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Netanya'da 'dur' ihtarına uymayan TSSB'li İsrailli asker polis ateşiyle öldürüldü

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İsrail'in Netanya kentinde, travma sonrası stres bozukluğu yaşayan 20 yaşındaki asker David Hoyer Amrani, polisin 'dur' ihtarına uymayıp havaya ateş açması üzerine vurularak öldürüldü. Olay, İsrail ordusunda artan intihar ve psikolojik travma vakalarına ilişkin endişeleri yeniden gündeme getirdi.

İsrail'in Netanya kentinde travma sonrası stres bozukluğu yaşadığı belirtilen İsrail askeri, İsrail polisinin açtığı ateş sonucu öldürüldü.

İsrail polisinden yapılan açıklamada, ölen askerin 20 yaşındaki David Hoyer Amrani olduğu kaydedildi.

Amrani'nin 8 ay önce işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde görev yapmaya başladığı ifade edildi.

İsrail'in Kanal 13 televizyonunun haberinde, öldürülen İsrail askerinin, travma sonrası stres bozukluğu yaşadığı belirtildi.

Haberde, sivil giyimli ve silahlı İsrail askeri Amrani'nin "dur" ihtarına uymaması ve havaya ateş açması üzerine İsrail polisi tarafından vurularak yaralandığı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği aktarıldı.

Ayrıca haberde, İsrail Ordusu Engelliler Örgütü Başkanı Idan Kaliman'ın "Bu durum İsrail için bir başka uyarı. Bir uçurumun eşiğindeyiz." ifadelerine yer verildi.

Haaretz gazetesinin haberine göre, 2025 yılında görev başındayken 22 İsrail askeri intihar etmiş, bu durum İsrail ordusunda son 15 yılda en yüksek yıllık intihar sayısı olarak kayıtlara geçmişti.

İsrail'de, orduda intihar vakalarında görülen artışın, Ekim 2023'ten sonra Gazze Şeridi'ne düzenlenen saldırıların yol açtığı psikolojik travmalarla bağlantılı olduğu vurgulanıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Netanya'da 'dur' ihtarına uymayan TSSB'li İsrailli asker polis ateşiyle öldürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Netanya'da 'dur' ihtarına uymayan TSSB'li İsrailli asker polis ateşiyle öldürüldü - Son Dakika
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