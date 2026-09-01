Netanyahu 7 Ekim'de 'uyandırılmadığını' söyledi; Sara Netanyahu'nun hedefindeki Golan dava açacağını duyurdu - Son Dakika
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Netanyahu 7 Ekim'de 'uyandırılmadığını' söyledi; Sara Netanyahu'nun hedefindeki Golan dava açacağını duyurdu

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 7 Ekim 2023'teki Aksa Tufanı'na ilişkin yazılı açıklamasında, kendisini uyarmadıkları gerekçesiyle eski Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ile Şin Bet Başkanı Ronen Bar'ı suçladı. Netanyahu'nun eşi Sara Netanyahu, Demokratlar Partisi lideri Yair Golan'ı 7 Ekim sabahı bölgede erken saatte bulunması nedeniyle hedef alırken, Golan kendisine dava açacağını açıkladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 7 Ekim 2023'teki Aksa Tufanı'na ilişkin "Beni uyandırmadılar" diyerek kendisini savunurken, eski İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ile İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Şin Bet (Şabak) Başkanı Ronen Bar'ı hedef aldı.

Netanyahu, Amerikan merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, 7 Ekim gecesi Aksa Tufanı'nın olacağını gösteren pek çok işaret olduğunu iddia etti.

Eski Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ve Şin Bet Başkanı Ronen Bar'ın Aksa Tufanı'na dair işaretleri bildiğini öne süren Netanyahu, "Yapılması gereken en doğal şey beni uyandırmaktı ama uyandırmadılar. Soru şu, neden beni uyandırmadılar?" diye konuştu.

Netanyahu, 7 Ekim'e ilişkin kendisini savunurken, Halevi ve Bar'ı suçladı.

Sara Netanyahu, Yair Golan'ı hedef aldı

Başbakan Netanyahu'nun eşi Sara Netanyahu, Kanal 14 televizyonuna verdiği mülakatta, eski İsrail Genelkurmay Başkan Yardımcısı ve Demokratlar Partisi lideri Yair Golan'ı hedef aldı. Eş Netanyahu, 7 Ekim sabahı Gazze sınırına bu kadar erken gitmesini "önceden haberdar olma" iddiasına dayandırarak şunları söyledi:

"Bu kadar üst rütbeli bir askersiniz, 7 Ekim'de savaştığınızı iddia ediyorsunuz ve daha sabahın çok erken bir saatinde, henüz Başbakan dahil diğerlerinin haberi bile yokken siz giyinmiş ve hazır vaziyette oradaydınız."

Başbakan Netanyahu'nun daha önce "Ordu ve istihbaratta ihanet yok, zafiyet var." açıklamasına rağmen Sara Netanyahu, "İçeriden bir ihanet var mıydı?" sorusuna net bir ret cevabı vermekten kaçınarak, "Konuşmak istemiyorum. Bilmiyorum. Gerçek bir soruşturma komisyonu kurulmalı." yanıtını verdi.

Sara Netanyahu, tıpkı kocası gibi 7 Ekim'de Aksa Tufanı'nın engellenememesinin sorumluluğunu ordu ve güvenlik bürokrasisinin Başbakan'ı vaktinde aramamasına bağladı.

Golan, Sara Netanyahu'ya dava açacağını belirtti

Yair Golan ise ordu radyosuna yaptığı açıklamada, açıklamalara tepki göstererek, Sara Netanyahu hakkında dava açacağını duyurdu.

Golan'ın lideri olduğu Demokratlar Partisi'nin X hesabından yapılan açıklamada, "Sara Netanyahu'nun iftira ve yalan sözlerini en güçlü şekilde kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Netanyahu 7 Ekim'de 'uyandırılmadığını' söyledi; Sara Netanyahu'nun hedefindeki Golan dava açacağını duyurdu - Son Dakika

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