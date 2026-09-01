Netanyahu, Batı Kudüs'te ABD ve Lübnan büyükelçileriyle Lübnan görüşmelerini ele aldı - Son Dakika
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Netanyahu, Batı Kudüs'te ABD ve Lübnan büyükelçileriyle Lübnan görüşmelerini ele aldı

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee ve Lübnan Büyükelçisi Michel Issa ile Batı Kudüs'teki ofisinde bir araya geldi. Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, görüşmede İsrail'in Lübnan ile yaptığı müzakerelerin yönetildiği belirtildi. İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 4 bin 333 kişi hayatını kaybederken, ABD arabuluculuğunda yürütülen görüşmeler sonucunda ateşkes 45 gün uzatılmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee ve Lübnan Büyükelçisi Michel Issa ile bir araya geldi.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Netanyahu'nun Huckabee ve Issa ile Batı Kudüs'teki ofisinde görüştüğü bildirildi.

Açıklamada, Netanyahu'nun bir araya geldiği ABD'nin İsrail Büyükelçisi Huckabee ile Lübnan Büyükelçisi Issa'nın, İsrail'in, topraklarının bir kısmını işgal altında tuttuğu Lübnan ile yaptığı görüşmeleri yönettiği kaydedildi.

?İsrail'in Lübnan'daki saldırıları ve ateşkes süreci

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti, bu süreçte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 4 bin 333 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Washington'da İsrail ile Lübnan arasında yürütülen doğrudan müzakerelerin 5. tur görüşmelerinin ardından 26 Haziran'da Lübnan ve İsrail arasında da çerçeve anlaşması imzalanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Netanyahu, Batı Kudüs'te ABD ve Lübnan büyükelçileriyle Lübnan görüşmelerini ele aldı - Son Dakika

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