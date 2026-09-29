Netanyahu, Batı Şeria'daki 3 köy baskınını kınadı, yerleşimcileri savundu - Son Dakika
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Netanyahu, Batı Şeria'daki 3 köy baskınını kınadı, yerleşimcileri savundu

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Netanyahu, Batı Şeria'da 3 köye düzenlenen baskınları kınadı; gasbeden İsraillileri 'yasalara uyan vatandaşlar' diye savundu ve saldırıların 'küçük bir isyancı grup' işi olduğunu iddia etti. Baskınlarda ev ve araçlar ateşe verildi, bir yaşlı kadın darbedildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillileri "yasalara uyan vatandaşlar olduğunu" ve olayların "küçük bir isyancı grup" tarafından yapıldığını savundu.

İsrail Başbakanlık Ofisinden Netanyahu adına yapılan açıklamada, dün gece bir grubun Batı Şeria'daki 3 köye düzenlediği baskın kınandı.

Netanyahu, "Az sayıdaki bu isyancılar, Yahuda ve Samara'daki (Yahudilerin Batı Şeria'ya verdiği isim) yasalara uyan yerleşimci topluluğu temsil etmiyor." iddiasında bulundu.

İsrail Başbakanı, saldırıları kınayarak faillerin kanunlar çerçevesinde en üst düzeyde cezalandırılmasını istedi.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da köyleri bastı

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, gece saatlerinde işgal altındaki Batı Şeria'da 3 köye baskın düzenleyerek ev ve araçları ateşe verdi, yaşlı bir kadını ise darbetti.

Yerel kaynaklar ve görgü tanıkları, Nablus kentine bağlı Calut köyündeki evlerinden İsrail mahkemesinin kararıyla iki ay süreyle uzaklaştırılan "Tubasi" ailesinin, evlerine döndükten birkaç saat sonra çok sayıda fanatik İsraillinin saldırısına maruz kaldığını aktardı.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Nablus'un güneyindeki Karyut köyünde Filistinli yaşlı bir kadının evine de baskın düzenleyerek kendisini darbetti.

Ramallah'ın kuzeyinde yer alan Mugayyir köyünde ise Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Filistinlilere ait ev ve mülklere saldırdı.

Köydeki üç eve saldıran İsrailliler, Filistinli eski esir Fikri Musa Ebu Aliya'nın evini ateşe verdi.

İsrailliler ayrıca 6 aracı kundakladı, araçlardan üçü tamamen yandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından düzenlenen saldırılar, Filistinlilerin öldürülmesi ve gözaltına alınması, ev ve yapıların yıkılması, cami ve araçların ateşe verilmesi, tarım arazilerinin tahrip edilmesi, çiftçilerin arazilerine erişiminin engellenmesi, Filistinlilerin yerlerinden edilmesi ve yasa dışı yerleşim birimlerinin genişletilmesiyle sonuçlanıyor.

Kaynak: AA
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