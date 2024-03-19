Netanyahu, Biden'a Hamas'ı ortadan kaldırmanın yolunun Refah'a kara operasyonu olduğunu anlattı

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Joe Biden'a, Gazze Şeridi'nde saldırılar nedeniyle yerinden edilen yaklaşık 1,5 milyon kişinin sığındığı güneydeki "Refah kentine kara operasyonu yapılmadan Hamas'ı askeri açıdan ortadan kaldırmanın yolu olmadığını" anlattığını söyledi.

The Times of Israel'in haberine göre, Netanyahu, İsrail Meclisindeki Dışişleri ve Güvenlik Komitesinde, Biden ile dün yaptığı telefon görüşmesinde ordunun kara operasyonuyla Refah'a gireceğini ilettiğini aktardı.

ABD ile "Hamas'ı ortadan kaldırma konusunda değil, Refah'a kara operasyonuyla girme" konusunda anlaşmazlık olduğunu kaydeden Netanyahu, "Geriye kalan taburları yok etmeden Hamas'ı askeri açıdan ortadan kaldırmanın başka bir yolunu görmüyoruz. Bunu yapmaya kararlıyız." dedi.

Netanyahu, "Görüşmemizde Başkan'a (Biden), Refah'ta bu taburların tasfiyesini tamamlamaya kararlı olduğumuzu en açık şekilde ifade ettim. (Refah'a) Girmeden bunu yapmanın başka yolu yok." şeklinde konuştu.

Hamas'ı askeri açıdan "ortadan kaldırma işleminin tamamlanması" gerektiğini söyleyen Netanyahu, "Bunun alternatifi yok, etrafından dolaşamazsınız. 'Hamas'ın yüzde 80'ini yok edeceğiz, yüzde 20'sini yok edeceğiz' diyemezsiniz. Çünkü o yüzde 20 yeniden örgütlenir ve Gazze Şeridi'ni geri alır. Bu tabii ki İsrail için yeni bir tehdit oluşturacağı gibi bizi tehdit eden İran ekseni için de zafer olur." dedi.

ABD başta olmak üzere uluslararası kamuoyunun Refah'a muhtemel bir saldırıya karşı çıkmasına rağmen, Netanyahu her fırsatta kara saldırısının yapılacağını ifade ediyor.

ABD Başkanı Biden, dün yaptıkları telefon görüşmesinde Netanyahu'ya "Refah'ı işgal girişiminin hata olacağını" belirtmişti.

İki isim, ABD'nin endişe ve önerilerinin görüşülmesi için İsrailli bir heyetin Washington'a gönderilmesi konusunda anlaşmıştı.