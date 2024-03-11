Netanyahu, Biden'ın eleştirilerine cevap verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Netanyahu, Biden'ın eleştirilerine cevap verdi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Joe Biden'ın kendisine yönelik eleştirilere cevap vererek, izlediği politikanın İsraillilerin büyük çoğunluğunun desteklediği bir politika olduğunu savundu. Netanyahu, Hamas'ı yok etmek için attıkları adımları İsraillilerin desteklediğini belirtti ve Filistin Yönetimi'ni terörizmi öğretmekle suçladı. Biden ise Netanyahu'nun Gazze'deki saldırılarının ağır sorumluluğunu taşıdığını ve sivillerin hayatını hedef almamaları gerektiğini vurguladı.

11.03.2024 08:53  Güncelleme: 08:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Joe Biden'ın kendisine yönelttiği eleştirilere cevap vererek, izlediği politikanın İsraillilerin büyük çoğunluğunun desteklediği bir politika olduğunu savundu.

Amerikan Politico gazetesine konuşan Netanyahu, ABD Başkanı'nın, Netanyahu'nun "İsrail'e artık faydadan çok zarar verdiği" açıklamalarına karşılık verdi.

Netanyahu, "Başkan Biden'ın ne demek istediğini bilmiyorum ama eğer İsrail halkının çoğunluğuna karşı bir politika izlediğimi ve bunun İsrail'in çıkarlarına zarar verdiğini kastediyorsa yanılıyor demektir. Bu benim kendi politikam değil. Bu, İsraillilerin büyük çoğunluğunun desteklediği bir politika. Hamas'ı yok etmek için attığımız adımları destekliyorlar." ifadelerini kullandı.

"Hamas'ı ortadan kaldırdıktan sonra" Filistin Yönetimi'nin Gazze Şeridi'ni yönetmesine karşı olduğunu ve bunu "yapılması gereken son şey" şeklinde gördüğünü aktaran Netanyahu, Filistin Yönetimi'nin "terörizmi öğrettiğini ve terörü finanse ettiğini" ileri sürdü.

ABD Başkanı Joe Biden, dün verdiği bir röportajda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "İsrail'e artık faydadan çok zarar verdiğini" belirterek, İsrail Başbakanı'nın Gazze'deki saldırılarının ve bu saldırılarda öldürülen 30 binden fazla sivilin sorumluluğunun ağır olduğunu söylemişti.

Biden, Gazze'deki ölü sayısının çok fazla olduğunu ve Netanyahu hükümetinin, "sivillerin hayatını nasıl hedef almayacağı" üzerine ciddi şekilde eğilmesi gerektiğini vurgulamıştı.

Kaynak: AA

Joe Biden, Filistin, İsrail, Gazze, İsrail, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Netanyahu, Biden'ın eleştirilerine cevap verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Kocaeli Darıca'da Apartman Yangını
    09:25 Kocaeli Darıca'da Apartman Yangını

    Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir apartmanın 3. katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında ev kullanılamaz hale gelirken çatıda hasar oluştu.

  • Şanlıurfa'da tartışma sonucu babası tarafından tüfekle yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı
    09:25 Şanlıurfa'da tartışma sonucu babası tarafından tüfekle yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı

    Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde Selçuklu Mahallesinde İ.Ö. ile oğlu Y.Ö. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş ve baba oğlunu tüfekle vurmuştur. Yaralanan Y.Ö. Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınmış, baba ise polis ekiplerince gözaltına alınmıştır.

  • Edremit Ticaret Odası, Sırbistan'da turizm fuarına katıldı
    09:23 Edremit Ticaret Odası, Sırbistan'da turizm fuarına katıldı

    Balıkesir'in Edremit Ticaret Odası, Sırbistan'da düzenlenen Sajam Turizma Belgrad Uluslararası Turizm Fuarı'na katıldı. Edremit Ticaret Odası tarafından gerçekleştirilen fuar, Edremit ve Edremit Körfezi'nin tanıtımını sağladı. Edremit Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, Sırbistan medya kuruluşlarının ilgisini çekerek, iki ülke arasındaki kültürel yakınlığı vurguladı ve Sırp misafirleri Kuzey Ege'ye davet etti.

  • Samsun'da meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki deprem güvenlik kameralarına yansıdı
    09:23 Samsun'da meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki deprem güvenlik kameralarına yansıdı

    Samsun'da gece saat 03.10'da meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki deprem, bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Deprem, Atakum ilçesinde 18.27 km derinlikte gerçekleşti ve 23 saniye sürdü. Deprem anında ışığın sallandığı ve kuşların panikle uçtuğu görüldü.

  • Cumhur İttifakı Günyüzü'nde Seçim İrtibat Bürosu Açtı
    09:21 Cumhur İttifakı Günyüzü'nde Seçim İrtibat Bürosu Açtı

    Cumhur İttifakı, Günyüzü ilçesinde Seçim İrtibat Bürosu açılışı gerçekleştirdi. AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, ilçede araç konvoyuyla karşılandı. Hatipoğlu, açılışta yaptığı konuşmada, şehrin tüm ilçelerinde seçim irtibat büroları açtıklarını belirtti ve Günyüzü'nden başlayarak tüm ilçelerde Cumhur İttifakı'nın kazanacağını söyledi. Hatipoğlu, göreve geldiklerinde kent merkezinde verilen hizmetlerin aynısını merkeze uzak bölgelere de ulaştıracaklarını ve ana sorunları çözeceklerini ifade etti.

  • Edirne'de 36 düzensiz göçmen yakalandı
    09:21 Edirne'de 36 düzensiz göçmen yakalandı

    Edirne'de güvenlik güçlerinin yaptığı çalışmalarda, sınırı yasa dışı yollarla geçmeye çalışan Fas, Filistin ve Pakistan uyruklu 36 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

  • Türkiye'de İlk Kez Erciyes'te Yapılan Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası Güvenli Şekilde Tamamlandı
    09:20 Türkiye'de İlk Kez Erciyes'te Yapılan Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası Güvenli Şekilde Tamamlandı

    Kayseri Erciyes Kayak Merkezi'nde düzenlenen ve 3 gün süren Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası ve Erciyes Kış Festivali, gerekli tedbirler alınarak hiçbir olay yaşanmadan güvenli bir şekilde tamamlandı. Organizasyon TRT spor ve 6 ülkede canlı yayınlandı ve herhangi bir asayiş olayı veya trafik kazası meydana gelmedi.

  • Bitlis Hizan'da düzenlenen Futsal Turnuvası sona erdi
    09:20 Bitlis Hizan'da düzenlenen Futsal Turnuvası sona erdi

    Bitlis'in Hizan ilçesinde düzenlenen Futsal Turnuvası, final maçıyla sona erdi. Kültür Kırtasiye takımı, Gol Playstation karşısında kazandığı maçın ardından şampiyonluk kupasını aldı. Kaymakam Nurhalil Özçelik, turnuvaya katılan tüm takımları ve sporcuları tebrik etti.

  • Bitlisli Gönüllüler, Hizan'da İhtiyaç Sahibi Ailelere Ramazan Kolisi Dağıttı
    09:19 Bitlisli Gönüllüler, Hizan'da İhtiyaç Sahibi Ailelere Ramazan Kolisi Dağıttı

    Bitlis'in Tatvan ilçesinde yaşayan bir grup gönüllü, Hizan ilçesinde yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere ramazan kolisi dağıttı. İş adamlarından destek bekleyen gönüllüler, İyilik ve Gönüllüler Derneği adı altında yardımlarını sürdüreceklerini belirtti.

  • Erzincan'da kaçakçılık operasyonunda 100 bin dal boş makaron ve 34 kilo tütün ele geçirildi
    09:19 Erzincan'da kaçakçılık operasyonunda 100 bin dal boş makaron ve 34 kilo tütün ele geçirildi

    Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda, S.F. isimli şahsın ikametinde ve aracında yapılan aramada 100 bin dal TAPDK bandrolü sökülmüş boş makaron ile TAPDK bandrolü sahte olduğu değerlendirilen 34 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.


08:21 Sinan Ateş’in babası Musa Ateş hayatını kaybetti Sinan Ateş'in babası Musa Ateş hayatını kaybetti
07:30 Yeniden Refah, Cumhur İttifakı’nda mı değil mi Fatih Erbakan tartışmalara noktayı koydu Yeniden Refah, Cumhur İttifakı'nda mı değil mi? Fatih Erbakan tartışmalara noktayı koydu
04:05 Samsun’da 4 büyüklüğünde deprem Çevre illerde de hissedildi, vatandaşlar büyük panik yaşadı Samsun'da 4 büyüklüğünde deprem! Çevre illerde de hissedildi, vatandaşlar büyük panik yaşadı
01:01 CHP Genel Başkanı Özel: Belediye başkanlığı yarışı bitti, Mansur Yavaş rekor oyla geliyor CHP Genel Başkanı Özel: Belediye başkanlığı yarışı bitti, Mansur Yavaş rekor oyla geliyor
23:18 Eylem Tok’un yurt dışına kaçırdığı oğlu, havaalanına giderken aynı cümleyi tekrarlayıp durmuş: Anne beni affet, araç pert oldu Eylem Tok'un yurt dışına kaçırdığı oğlu, havaalanına giderken aynı cümleyi tekrarlayıp durmuş: Anne beni affet, araç pert oldu
08:58 Oyuncu Aslı Enver, kızı Elay’ın yüzünü ilk kez gösterdi Oyuncu Aslı Enver, kızı Elay'ın yüzünü ilk kez gösterdi
08:39 Oscar’da En İyi Kadın Ödülü Emma Stone’a gitti Sahneye çıktığı anda elbisesi yırtıldı Oscar'da En İyi Kadın Ödülü Emma Stone'a gitti! Sahneye çıktığı anda elbisesi yırtıldı
08:32 75 ilde silah kaçakçılarına operasyon 1031 kişi hakkında işlem yapıldı 75 ilde silah kaçakçılarına operasyon! 1031 kişi hakkında işlem yapıldı
07:25 96’ncı Oscar Ödülleri sahiplerini buldu 7 dalda ödül alan Oppenheimer geceye damga vurdu 96'ncı Oscar Ödülleri sahiplerini buldu! 7 dalda ödül alan Oppenheimer geceye damga vurdu
03:51 Kayıp üniversiteli kuryeden acı haber Kayıp üniversiteli kuryeden acı haber
03:23 Ramy Youssef, Gazze’de acil ve kalıcı ateşkes çağrısı yapıyor Ramy Youssef, Gazze'de acil ve kalıcı ateşkes çağrısı yapıyor
00:29 İsmail Kartal maç sonu isyan etti: Kadıköy’e gelen yatıyor İsmail Kartal maç sonu isyan etti: Kadıköy'e gelen yatıyor
23:52 Hakemlerden hç memnun değil Edin Dzeko’dan maç sonu bomba yorum: Utanç verici Hakemlerden hç memnun değil! Edin Dzeko'dan maç sonu bomba yorum: Utanç verici
22:38 Murat Kurum: Gençliğimde ehliyetim olmadan araba kullandım Murat Kurum: Gençliğimde ehliyetim olmadan araba kullandım
22:22 Pendikspor Yardımcı Antrenöründen Fenerbahçe maçı sonrası olay tepki: Emeğimiz çalındı Pendikspor Yardımcı Antrenöründen Fenerbahçe maçı sonrası olay tepki: Emeğimiz çalındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2024 09:25:23. #1.12#
SON DAKİKA: Netanyahu, Biden'ın eleştirilerine cevap verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement