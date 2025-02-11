Netanyahu'dan Ateşkes ve Esir Takası Talimatı - Son Dakika
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Netanyahu'dan Ateşkes ve Esir Takası Talimatı

Netanyahu, kabine üyelerinden Gazze’deki ateşkes ve esir takası hakkında konuşmamalarını istedi.

11.02.2025 20:16
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, kabine üyelerinden Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası konusundaki son gelişmeler hakkında konuşmamalarını istediği bildirildi.

Yerel basında çıkan haberde, Gazze'de ateşkes ve esir takası gündemiyle yapılan Netanyahu liderliğindeki güvenlik kabinesi toplantısının 4 saatlik görüşmenin ardından sona erdiği belirtildi.

Adı açıklanmayan İsrailli bir yetkiliye dayandırılan haberde, güvenlik kabinesinin ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrailli esirlerin tamamının 15 Şubat Cumartesi günü yerel saatle 12'de serbest bırakılmasına ilişkin açıklamasını desteklediği aktarıldı.

Güvenlik kabinesinin Trump'ın Gazze'deki Filistinlilerin zorla yerinden edilmesini içeren planını da destek verdiği ifade edildi.

Bir başka kaynak ise Hamas'ın 15 Şubat Cumartesi günü 3 İsrailli esiri serbest bırakması halinde Tel Aviv yönetiminin mevcut ateşkesi devam ettirmeye hazır olduğunu ileri sürdü.

Öte yandan Netanyahu'nun İsrailli bakanlardan Gazze'deki ateşkes ve esir takasına ilişkin açıklama yapmamalarını istediği belirtildi.

Hamas'tan esir takasını askıya alma kararı

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde dün yaptığı açıklamada, 15 Şubat'ta gerçekleştirilmesi beklenen esir takasının İsrail'in ateşkes anlaşmasındaki taahhütlerini yerine getirmediği gerekçesiyle askıya alındığını bildirmişti.

Hamas'ın yaptığı açıklamada, askıya alma kararının esir takasından 5 gün önce duyurulduğu, böylece arabulucu ülkelere İsrail'e ateşkes maddelerine bağlı kalmasını sağlayacak baskıyı kurma fırsatı verildiği belirtilmişti.

ABD Başkanı Trump ise Gazze'deki tüm esirlerin cumartesi günü öğle vaktine kadar serbest bırakılmaması halinde ateşkesin iptal edilmesi gerektiğini söyleyerek, "Sonra kıyamet kopsun" ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA

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