Netanyahu'dan Çekilme Açıklaması - Son Dakika
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Netanyahu'dan Çekilme Açıklaması

16.06.2026 10:01
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İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD-İran anlaşmasına rağmen Lübnan'dan çekilmeyeceklerini belirtti.

(ANKARA) - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD ile İran arasında varılan ateşkes ve çerçeve anlaşmaya rağmen İsrail ordusunun Lübnan ve Suriye'de işgal ettiği bölgelerde kalmayı sürdüreceğini açıkladı. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz da çekilme yönündeki baskılara karşı çıktıklarını söyledi.

Netanyahu, akşam saatlerinde yaptığı açıklamada İsrail güçlerinin Lübnan'ın güneyinde işgal altında tuttuğu bölgelerden çekilmeyeceğini belirterek, "Gerektiği sürece Lübnan'daki güvenlik tampon bölgesinde kalacağız" dedi.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif önceki günkü açıklamasında ABD-İran mutabakat zaptının "Lübnan dahil tüm cephelerde askeri operasyonların derhal ve kalıcı olarak sona erdirilmesini" öngördüğünü belirtmişti. Ancak Netanyahu, İsrail'in İran'ın bölgedeki etkisine karşı mücadeleyi sürdüreceğini savunarak, "İran'ın terör kollarına karşı harekete geçmeye devam edeceğiz ve İran'a karşı nöbet tutmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Basın toplantısında Trump ile her konuda aynı fikirde olmadıklarını söyleyen Netanyahu, "Çoğu zaman aynı düşünüyoruz, ancak daha az aynı düşündüğümüz durumlar da var. Ben İsrail'in güvenlik çıkarlarından sorumluyum ve onları savunuyorum" dedi. Netanyahu ayrıca, "Anlaşma olsun ya da olmasın İran'ın nükleer silah edinmesine izin verilmeyecek" dedi.

Netanyahu'nun açıklamalarının, kırılgan durumdaki ön anlaşma ve ateşkes süreci üzerindeki baskıyı artırmasından endişe duyuluyor.

KATZ: ÇEKİLMEYE YÖNELİK BASKILARA KARŞI ÇIKIYORUZ

İsrail Savunma Bakanı İsrael Katz da dün yaptığı açıklamada, İsrail'in 2023'ten bu yana işgal ettiği bölgelerden çekilmeyeceğini söyledi.

Katz, "Başbakan Netanyahu ile birlikte, İsrail'in sınırlarını ve yerleşimlerini cihatçı unsurlardan korumak amacıyla Lübnan, Suriye ve Gazze'deki güvenlik bölgelerinde İsrail ordusunun süre sınırı olmaksızın kalmasını öngören net bir politika izliyoruz" dedi.

İsrail'in Lübnan'dan çekilmesine yönelik "mevcut ve gelecekteki tüm baskılara" karşı çıktıklarını ifade eden Katz, bu politikanın sürdürüleceğini vurguladı.

BEYRUT SALDIRISI GERİLİMİ TIRMANDIRDI

İsrail, pazar günü Beyrut'un güney banliyölerine hava saldırısı düzenlemiş, saldırıda üç kişi hayatını kaybetmişti. Saldırının, İran'ın ABD ile yürütülen anlaşma sürecini tehlikeye atmasıyla ilgili kaygılar gündeme getirilmiş buna rağmen anlaşmayla bağlantılı mutabakat zaptı pazar gecesi imzalanmıştı.

İran destekli Hizbullah ile İsrail arasında Ekim 2023'ten bu yana devam eden çatışmalarda 3 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Ardından İsrail, 2024 yılında Hizbullah'la varılan ateşkese rağmen Lübnan'daki sınır ötesi operasyonlarını genişleterek Litani Nehri'nin kuzeyine kadar ilerlemiş ve bölgedeki askeri varlığını artırmıştı.

Kaynak: ANKA

Amerika Birleşik Devletleri, Güvenlik, Politika, Güncel, Lübnan, İsrail, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Netanyahu'dan Çekilme Açıklaması - Son Dakika

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