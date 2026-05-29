Netanyahu'dan Gazze'de Kontrol Talimatı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Netanyahu'dan Gazze'de Kontrol Talimatı

29.05.2026 14:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze'nin %70'inin kontrol altına alınması için orduya talimat verdi.

(ANKARA) - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'de ekim ayında varılan ateşkese ve kademeli çekilme planına rağmen İsrail ordusuna Gazze Şeridi'nin yüzde 70'inin kontrol altına alınması yönünde talimat verdiğini açıkladı.

Netanyahu, dün katıldığı bir konferanta yaptığı açıklamada "Şu anda Hamas'ı sıkıştırıyoruz. Yüzde 50'deydik, yüzde 60'a çıktık" dedi. Salondan gelen "100" çağrısına yanıt olarak ise "Adım adım gidelim. Öncelikle yüzde 70" ifadelerini kullandı.

Netanyahu'nun açıklamaları, ABD Başkanı Donald Trump'ın öncülüğünde Ekim 2025'te varılan ateşkes anlaşmasının şartlarıyla çelişiyor. Ateşkes kapsamında İsrail ordusunun belirli hatlara çekilmesi öngörülürken, İsrail son aylarda Gazze'deki askeri kontrol alanını genişletmeye devam etti.

Öte yandan İsrail saldırıları Gazze'de can kaybını artırıyor. Önceki gece Gazze kent merkezinde bir binaya düzenlenen hava saldırısında beşi çocuk en az 10 kişi yaşamını yitirdi. Gazze Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ateşkesin yürürlüğe girdiği geçen yıl ekim ayından bu yana en az 738 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail hükümetinin aşırı sağcı isimleri Itamar Ben Gvir ve Bezalel Smotrich daha önce Filistinlilerin Gazze'den kitlesel şekilde ayrılmasını savunan açıklamalar yapmıştı. İnsan hakları kuruluşları ve uluslararası hukuk uzmanları ise bu tür planların sivillerin zorla yerinden edilmesi anlamına gelebileceği ve savaş suçu teşkil edebileceği uyarısında bulunuyor. İsrail Savunma Bakanı Israel Katz yaptığı açıklamada, Gazze'den Filistinlilerin göç ettirilmesi planının uygun zamanda uygulanacağını ifade etti.

Gazze Sağlık Bakanlığı'na göre, 2023 yılının ekim ayında başlayan Gazze savaşında mayıs ayının ikinci haftası itibarıyla İsrail saldırılarında en az 72 bin 742 Filistinli öldü, 172 bin 565 kişi ise yaralandı. Ölenlerin en az 21 bin 283'ünün çocuk olduğu belirtiliyor.

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, İsrail, Güncel, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Netanyahu'dan Gazze'de Kontrol Talimatı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pervin Buldan’dan Terörsüz Türkiye açıklaması: Bayram sonrası yeni yasa taslağı gündeme gelecek Pervin Buldan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması: Bayram sonrası yeni yasa taslağı gündeme gelecek
Kızıltepe’de Aileler Arasında Kanlı Kavga Kızıltepe'de Aileler Arasında Kanlı Kavga
İsmail Kartal’dan Fenerbahçe ile görüşme iddialarına yanıt İsmail Kartal'dan Fenerbahçe ile görüşme iddialarına yanıt
ABD: İran ile anlaşmaya varıldı, Trump’ın son onayı bekleniyor ABD: İran ile anlaşmaya varıldı, Trump'ın son onayı bekleniyor
Dünya Kupası’nda yanacağız Bizim Çocuklar çöl sıcağında kaldı Dünya Kupası'nda yanacağız! Bizim Çocuklar çöl sıcağında kaldı
Çeşme Belediyesi’nde skandal iddialar Müdür eşini yolsuzlukla suçlamıştı, son videosu ilginç Çeşme Belediyesi'nde skandal iddialar! Müdür eşini yolsuzlukla suçlamıştı, son videosu ilginç

14:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya’da Kur’an-ı Kerim okudu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'da Kur'an-ı Kerim okudu
14:26
Özlem Çerçioğlu’dan CHP’de olup bitenler hakkında ilk yorum
Özlem Çerçioğlu'dan CHP'de olup bitenler hakkında ilk yorum
14:07
Hatay ve Osmaniye’yi sel vurdu Evler, yollar ve araçlar zarar gördü
Hatay ve Osmaniye'yi sel vurdu! Evler, yollar ve araçlar zarar gördü
13:56
Henüz 26 yaşında “Yapamazsın“ diyenlere inat köyünü üretim üssüne çeviriyor
Henüz 26 yaşında! "Yapamazsın" diyenlere inat köyünü üretim üssüne çeviriyor
13:33
Barış umudu altına yaradı Yüz güldüren yükseliş
Barış umudu altına yaradı! Yüz güldüren yükseliş
12:41
Türkiye’ye gelen Kanye West’ten hayranlarına soğuk duş
Türkiye’ye gelen Kanye West'ten hayranlarına soğuk duş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2026 14:48:51. #7.13#
SON DAKİKA: Netanyahu'dan Gazze'de Kontrol Talimatı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.