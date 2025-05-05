Netanyahu'dan Gazze Planı Açıklaması

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nde saldırıların ve işgalin genişletilmesini amaçlayan ve dün güvenlik kabinesince onaylanan saldırı planının Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in tavsiyesi olduğunu savundu.

Netanyahu, X hesabından bir video yayınlayarak güvenlik kabinesinde onaylanan saldırı planı hakkında değerlendirme yaptı.

"Saldırıların genişletilmesi benim değil Genelkurmay Başkanının tavsiyesi." diyen Netanyahu, Zamir ile aynı fikri paylaştığını ekledi.

Netanyahu, Gazze'ye şiddetli bir saldırı yapmaya karar verdiklerini belirterek girdikleri yerlerde işgali sürdürmek için yedek askerleri kullanacaklarını söyledi.

Hükümetinin 7 Ekim konusunda devlet soruşturması başlatmaktan kaçınmasına da değinen Netanyahu, bunu savaşın sonunda yapacaklarını iddia etti.

İsrail güvenlik kabinesi, saldırı planını onaylamıştı

İsrail güvenlik kabinesinin Gazze Şeridi'nde işgali genişletmeyi de amaçlayan saldırı planını onayladığı aktarılmıştı.

Söz konusu planının ilk aşamasının Gazze'de daha fazla bölgenin işgali ve "tampon bölgelerin" genişletilmesini içerdiği ifade edilmişti.

İsrail askerlerinin kara saldırılarıyla ele geçirilen bölgelerden öncekilerin aksine geri çekilmeyeceği ve bu yerlerde işgali sürdüreceği kaydedilmişti.

Ayrıca Gazze'de Filistinlilerin bir kez daha zorla yerinden edilmesinin amaçlandığı aktarılmıştı.