Netanyahu\'dan Gazze\'ye Saldırı Onayı

1. ANONS (Türkçe): ZHOU SAANG, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

2. Bölgeden görüntüler

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu pazartesi günü yaptığı açıklamada, İsrail güvenlik kabinesinin Gazze'ye yönelik askeri saldırıların genişletilmesine ilişkin onayladığı son plana atıfta bulunarak, saldırıların "yoğunlaştırılacağını" doğruladı.

ANONS (Türkçe): ZHOU SAANG, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme:

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail güvenlik kabinesinin Gazze'ye yönelik askeri saldırıların genişletilmesine ilişkin onayladığı son plana atıfta bulunarak, saldırıların "yoğunlaştırılacağını" doğruladı.

İsrail güvenlik kabinesi, İsrail'in Gazze'yi abluka altına alma harekatını genişletmesini, yardımları kontrol altına almasını ve halkın bölgenin güneyine yerleştirilmesini öngören planı gece yarısı oylayarak kabul etti.

Üst düzey bir İsrailli güvenlik yetkilisi günün erken saatlerinde Xinhua'ya yaptığı açıklamada, İsrail'in yeni onaylanan operasyon planını uygulamaya koymadan önce Hamas'a rehine anlaşması için mayıs ortasına kadar süre verdiğini söyledi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)