Netanyahu'dan İran'a Sert Uyarı - Son Dakika
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Netanyahu'dan İran'a Sert Uyarı

08.06.2026 19:03
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İsrail Başbakanı Netanyahu, İran'dan olası saldırılara karşı daha şiddetli yanıt vereceklerini belirtti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'dan yeni bir saldırı olması halinde daha şiddetli karşılık verecekleri tehdidinde bulundu.

Netanyahu, yayımladığı video mesajda, İran'la yaşanan karşılıklı çatışmalara ilişkin açıklama yaptı.

İran ve Hizbullah'ın saldırılarla kendilerine karşı yeni ve kabul edilemez bir denklem dayatmaya çalıştığını ileri süren Netanyahu, "Lübnan ve İran topraklarından İsrail'e ateş açacaklarını ve bizim de harekete geçmeyeceğimizi düşündüler. Bu olmadı ve benim görev sürem boyunca da olmayacak." ifadelerini kullandı.

İran ve Hizbullah'ı kuşatma altında tuttuklarını iddia eden Netanyahu, olası yeni bir saldırı halinde İran'a çok sert karşılık vereceklerini söyledi.

İsrail basını, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, ABD Başkanı Donald Trump'ın talebi üzerine İran'a saldırıları durdurmayı kabul ettiğini ancak Lübnan'a saldırıların "tüm gücüyle" devam edeceğini öne sürmüştü.

İsrail ordusu dün Lübnan'dan İsrail'e roket atıldığı iddiasıyla başkent Beyrut'a saldırı düzenlemiş, İranlı yetkililer İsrail'in bu saldırısına tepki göstererek karşılık vereceğini duyurmuştu.

İran'dan gece saatlerinde üç dalga halinde ateşlenen füzeler nedeniyle İsrail'in kuzeyindeki birçok kentte sirenler çalmıştı.

İsrail ordusu, İran'ın batı ve orta kesimini hedef aldığını açıklamış, Tahran da bu saldırıya füzelerle yanıt vermişti.

İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemu'l Enbiya Karargahı ise İsrail'e yönelik askeri operasyonların durdurulduğunu açıklamış ve İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürmesi halinde daha sert karşılık verileceği uyarısında bulunmuştu.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güvenlik, Politika, İsrail, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Netanyahu'dan İran'a Sert Uyarı - Son Dakika

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