Netanyahu'dan Lübnan Açıklaması

09.04.2026 21:57
İsrail, Lübnan ile müzakerelere başlayacağını duyurdu, ancak ateşkes olmayacağını açıkladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Lübnan ile doğrudan müzakere yürüteceklerini duyurmasının ardından ateşkes olmayacağını açıkladı.

Başbakan Netanyahu, yayımladığı yazılı açıklamada, Hizbullah'ı hedef aldıklarını ileri sürerek Lübnan'a saldırılarının devam edeceğini belirtti.

Müzakere talebinin Beyrut yönetiminden geldiğini iddia eden Netanyahu, Lübnan ile doğrudan müzakerelere başlama talimatını "Hizbullah'ın silahsızlandırılması ve Lübnan ile tarihi, sürdürülebilir bir barış anlaşması" için verdiğini ileri sürdü.

Netanyahu, hava ve kara saldırılarıyla hedef aldıkları Lübnan ile doğrudan müzakerelere başlayacaklarını açıklamıştı.

ABD-İran arasında sağlanan ve İsrail'i de kapsayan geçici ateşkesin Lübnan'ı kapsayıp kapsamadığı konusunda çelişkili iddialar ortaya atılırken İsrail ordusu, 8 Nisan Çarşamba günü başkent Beyrut ile Lübnan'ın doğu ve güney kesimlerine ön uyarı yapmadan eş zamanlı yaklaşık 100 hava saldırısı gerçekleştirmişti.

Lübnan Sivil Savunma Müdürlüğü, saldırılarda en az 254 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Söz konusu saldırılar, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği en şiddetli saldırılar olarak kayıtlara geçmişti.

Kaynak: AA

