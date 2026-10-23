Netanyahu, El Halil'de 2 Filistinlinin mahallesine sürgün ve yıkım tehdidi yöneltti - Son Dakika
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Netanyahu, El Halil'de 2 Filistinlinin mahallesine sürgün ve yıkım tehdidi yöneltti

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Netanyahu, El Halil\'de 2 Filistinlinin mahallesine sürgün ve yıkım tehdidi yöneltti
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İsrail Başbakanı Netanyahu, El Halil'de çatışmada ölen 2 Filistinlinin mahalle sakinlerini sürgün ve ev yıkımıyla tehdit etti. Savunma Bakanı Katz da Cenin kampındaki yıkımı El Halil'de tekrarlamakla tehdit etti; Batı Şeria'nın kuzeyinde binlerce aile yerinden edildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, sabah saatlerinde İsrail askerleriyle girdikleri çatışmada ölen 2 Filistinlinin yaşadığı mahallenin sakinlerini sürgün etme ve evlerini yıkma tehdidinde bulundu.

İsrail Başbakanlık Ofisi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Netanyahu'nun, sabah saatlerinde çatışmanın yaşandığı El Halil kentinde yaptığı açıklamalarını paylaştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde 2025'in başından bu yana düzenledikleri saldırıları ve gerçekleştirdikleri yıkımları??????? hatırlatan Netanyahu, El Halil'e işaret ederek, "Şehirlerin içindeki mülteci kamplarında uyguladığımız saldırı modelini burada da uygulayacağız." diye konuştu.

Filistinlilere "toplu cezalandırma" tehdidinde bulunan Netanyahu, İsraillilere ateş açan Filistinlilerin geldikleri mahallelere saldırı düzenleyeceklerini ve mahalle sakinlerini yerlerinden edeceklerini ifade etti.

İsrail askerlerinin "ev ev dolaşacağını" savunan Netanyahu, işgal altındaki Batı Şeria'da "kapsamlı saldırılar düzenleyeceklerine" işaret etti.

Katz'dan da El Halil'de Gazze ve Lübnan'daki gibi yıkım tehdidi

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz da ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Cenin kampında yaptıkları yıkımı El Halil'de de yapma tehdidinde bulundu.

Katz, El Halil'deki çatışmaya giren Filistinlilerin mahallelerinin tamamen boşaltılıp yıkılacağını ifade etti.

İsrail Savunma Bakanı, Gazze ve Lübnan'da yaptıkları yıkımı gerçekleştirme tehdidinde bulundu.

İsrail ordusu 21 Ocak 2025'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde Cenin kentinden ve mülteci kampından başlayarak Tulkerim ve Nur Şems kamplarına kadar uzanan askeri saldırılarını sürdürüyor.

Binlerce Filistinli ailenin yerinden edildiği saldırılarda bölgenin altyapısında büyük yıkım meydana geldi, Filistinlilerin evleri ve mülkleri yıkıldı.

Kaynak: AA
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