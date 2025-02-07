Netanyahu'dan Suudi Arabistan'ı kızdıracak sözler: Filistin devleti orada kurulabilir - Son Dakika
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Netanyahu'dan Suudi Arabistan'ı kızdıracak sözler: Filistin devleti orada kurulabilir

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suudi Arabistan'ın Tel Aviv ile normalleşme için Filistin devletinin kurulması şartına atıfta bulanarak "Filistin devleti istiyorlarsa Suudi Arabistan'da kurabilir" dedi.

07.02.2025 11:18
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, resmi ziyaret için bulunduğu Washington'da İsrail'in Kanal 14 televizyonuna gündeme dair açıklamalarda bulundu. Filistin devletinin kurulmasını kabul etmeyeceğini dile getiren Netanyahu, "Filistin devletinin kurulmasının Hamas'a zafer, İsrail'e ise yenilgi olacağını" savundu.

"SUUDİ ARABİSTAN'DA KURABİLİRLER"

Suudi Arabistan'ın İsrail ile normalleşme için bağımsız Filistin devletinin kurulması şartı sunmasına ilişkin görüşü sorulan Netanyahu, "Filistin devleti istiyorlarsa Suudi Arabistan'da kurabilirler. (Suudi Arabistan) Geniş topraklara sahipler" ifadesini kullandı.

ŞARTLI NORMALLEŞMEYE KAPIYI KAPATTI

Netanyahu, Filistin devletinin kurulması şartıyla herhangi bir ülkeyle normalleşmeyi kabul etmeyeceğini dile getirerek, "İsrail devletini tehlikeye atacak bir anlaşma yapmayacağız." dedi.

SUUDİLER, TRUMP'IN İDDİASINI YALANLADI

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'ın İsrail ile normalleşme için Filistin devletinin kurulması şartından vazgeçtiğini iddia etmişti. Bu açıklamadan kısa süre sonra Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, Trump'ın iddiasını yalanlayan yazılı bir açıklama yaparak, Filistin devletinin kurulması konusundaki tutumunun kesin ve sarsılmaz olduğu ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın da bu tutumu hiçbir koşulda yoruma yer vermeyecek şekilde açık ve net bir biçimde teyit ettiği belirtilmişti.

İSRAİLLİ KOMUTANDAN UYARI

Öte yandan İsrail Ordusu Askeri İstihbarat Servisi Direktörü Shlomi Binder'in Donald Trump'ın Gazze Şeridi'ndeki Filistinlileri zorla yerinden etme planının işgal altındaki Batı Şeria'da olayların artmasına neden olacağı uyarısında bulunduğu öne sürüldü. Kanal 13 televizyonunda yayınlanan haberde, İsrail ordusundan üst düzey askeri yetkililerin, Trump'ın Gazze planı konusunda endişeli olduğu ve dün bu konuda bir dizi istişarelerde bulundukları belirtildi. Bu görüşmelerde, Binder'in Trump'ın planının Batı Şeria'daki olayların artmasına neden olacağı uyarısında bulunarak siyasi yönetime gelecek ramazan ayına hazırlıklı olmalarını söylediği ileri sürüldü.

Netanyahu\'dan Suudi Arabistan\'ı kızdıracak sözler: Filistin devleti orada kurulabilir
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Netanyahu'dan Suudi Arabistan'ı kızdıracak sözler: Filistin devleti orada kurulabilir - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Selçuk KÜTÜK:
    hahaha süper miş bence ben onaylıyorum kurulsun 22 9 Yanıtla
  • Ali Riza Ozturk:
    itrail de amerikada kurulsun o zaman. madem çok seviyorsunuz defolun ortadoğudan da huzur bulsun islam alemi 1 0 Yanıtla
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