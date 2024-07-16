Netanyahu, Gazze saldırılarında ölen askerlerin anma programında protesto edildi

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 2014'te Gazze Şeridi'ne düzenlenen saldırılarda ölen askerler için düzenlenen anma programında protesto edildi.

Gazze'ye yönelik 2014'teki saldırılarda öldürülen İsrail askerlerini anmak için gerçekleştirilen törene Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve Netanyahu'nun yanı sıra çok sayıda kişi katıldı.

Yerel basında yer alan habere göre, Herzog'un konuşma yaptığı sırada çocuğu ölen bir İsrailli, Netanyahu'yu protesto etti. "Sen bir suçlusun" diye bağıran protestocu, 1800 İsraillinin Netanyahu yüzden öldüğünü ifade etti.

Herzog'un kürsüden inerek öfkeli babayı sakinleştirdikten sonra konuşmasına devam ettiği belirtildi.

Daha sonra kürsüye gelen Netanyahu'ya yönelik protestolar salonda devam etti.

İsrail, 8 Temmuz 2014'te Gazze'ye yönelik "Koruyucu Hat Operasyonu" adını verdiği saldırıları başlatmış ve 51 gün sürmüştü.

Bu saldırılarda, 551'i çocuk olmak üzere 2 bin 158 Filistinli hayatını kaybetmişti. Filistinli gruplarla yaşanan çatışmalarda 67 İsrail askerinin öldüğü açıklanmıştı.