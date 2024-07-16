Netanyahu, Gazze saldırılarından sonra toplantıları kaydetmeme talimatı verdi - Son Dakika
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Netanyahu, Gazze saldırılarından sonra toplantıları kaydetmeme talimatı verdi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Gazze Şeridi'ne başlatılan saldırılardan sonra ordu karargahında yapılan güvenlik kabinesi toplantılarının ve savunmayla ilgili görüşmelerin kayda alınmaması talimatı verdiği ortaya çıktı. Netanyahu, toplantıların sadece Başbakanlık Ofisi tarafından kaydedilmesi veya yazıya geçirilmesi konusunda ısrar etti. Bu talimat üzerine ordu, toplantıları kaydetmeyi durdurdu. Netanyahu'nun yakın çevresinden bir kaynak, toplantıların kendi kontrol ettiği bir yerde yapılmasını tercih ettiğini belirtti.

16.07.2024 10:49
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 7 Ekim'de Gazze Şeridi'ne başlatılan saldırılardan sonra ordu karargahında yapılan bütün güvenlik kabinesi toplantılarının ve savunmayla ilgili görüşmelerin kayda alınmaması talimatı verdiği ortaya çıktı.

Haaretz gazetesinin haberine göre, Netanyahu, Gazze'ye yönelik saldırıların başlamasından kısa süre sonra söz konusu toplantıların ordu tarafından değil, sadece Başbakanlık Ofisi tarafından kaydedilmesi veya yazıya geçirilmesi konusunda ısrar etti.

7 Ekim'den sonra ordu karargahında yapılan bütün güvenlik kabinesi toplantılarının ve savunmayla ilgili görüşmelerin kayda alınmaması yönündeki talimat, Netanyahu'nun eski askeri sekreteri Tümgeneral Avi Gil tarafından komuta merkezinin operasyonlarından sorumlu subaylara iletildi.

Ordu, bunun üzerine Netanyahu'nun talimatı çerçevesinde toplantıların kayda alınmasını durdurdu. Normal şartlarda ordu karargahında yapılan her toplantı otomatik olarak kaydediliyor.

Genelkurmay Başkanı'nın eşyaları arandı

İsrail'deki Channel 13, ilk olarak 7 Ekim saldırılarından 5 gün sonra Başbakanlık Ofisi'nin, ordunun güvenlik kabinesi toplantılarını kaydetmesini yasakladığını bildirmişti.

Bu haberden birkaç hafta sonra bir Başbakanlık koruma görevlisinin, Genelkurmay Başkanı Herzl Halevi'nin kayıt cihazı taşımadığından emin olmak için getirdiği eşyaların aranmasını talep ettiği iddia edildi.

Netanyahu, 7 Ekim'den sonra ordu karargahında yapılan güvenlik kabinesi toplantılarını bir süre sonra Tel Aviv'deki Başbakanlık Ofisi'ne taşıma kararı almıştı.

Netanyahu'nun yakın çevresinden bir kaynak, Başbakan'ın toplantıları kaydetmemesi konusunda orduya güvenmek yerine, toplantıların kendi kontrol ettiği bir yerde yapılmasını tercih ettiğini dile getirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Netanyahu, Gazze saldırılarından sonra toplantıları kaydetmeme talimatı verdi - Son Dakika

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