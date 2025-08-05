Netanyahu Gazze'yi İşgal İçin Toplanıyor

Gazze Şeridi'nin tamamının işgal edilmesine karar verdiği aktarılan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun üst düzey güvenlik yetkilileriyle bir araya geleceği bildirildi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunda yer alan haberde, Netanyahu'nun, Savunma Bakanı Yisrael Katz, Stratejik İşleri Bakanı Ron Dermer ve Gazze'nin tamamının işgaline karşı çıktığı söyleyen Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in de katılacağı bir toplantı yapacağı belirtildi.

Görüşmede, Gazze saldırılarına ilişkin planların ele alınacağı ifade edildi.

Toplantının Netanyahu'nun Gazze'nin tamamının işgal edilmesine karar verdiği yönündeki haberlerin ardından gelmesi dikkati çekti.

İsrail basınında çıkan haberlerde, Netanyahu'nun İsrailli esirlerin de olabileceği düşünülen bölgelere de kara saldırıları başlatılarak Gazze'nin tamamını işgal etme kararı aldığı belirtilmişti.

Genelkurmay Başkanı Zamir'in ise Gazze'nin tamamının işgal edileceği bir plana karşı olduğu öne sürülmüştü.

Netanyahu'nun ofisinden Zamir'e "Gazze'nin tamamının işgali planı size uymuyorsa istifa etmelisiniz" mesajı gönderildiği aktarılmıştı.