Netanyahu: Gazze'yi Kontrol Altına Alacağız

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin "tamamını kontrol altına almayı hedeflediklerini" belirtti.

Netanyahu, Gazze'nin tamamının işgal edilmesine ilişkin planının görüşüleceği kabine toplantısı öncesi Fox News'e konuştu.

İsrail'in işgal planına ilişkin soruyu yanıtlayan Netanyahu, Gazze'nin "tamamını kontrol altına almayı hedeflediklerini" söyledi.

Gazze'yi "ilhak etmeyi veya yönetmeyi düşünmediklerini" iddia eden Netanyahu, "Gazze'yi, bizi tehdit etmeden, düzgün bir şekilde yönetecek ve Gazzelilere iyi bir yaşam sağlayacak Arap güçlerine devretmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

Kabine işgal planını görüşmek için toplandı

Gazze'nin tamamının işgal planının görüşüleceği Güvenlik Kabinesi Netanyahu başkanlığında Batı Kudüs'te toplandı.

Öte yandan Gazze'deki İsrailli esirlerin yakınlarının da bulunduğu çok sayıda kişi kabine toplantısının yapıldığı binanın yakınında gösteri düzenledi.

Göstericiler, İsrailli esirlerin hayatını riske atacağı belirtilen işgal planının kabul edilmemesini istedi.

Kabine toplantısında Gazze'nin tamamının işgaline yönelik planın onaylanması bekleniyor.