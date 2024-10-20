Netanyahu Güvenlik Toplantısı Yapacak

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Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, yapacağı "sınırlı" istişare toplantısının ardından daraltılmış "güvenlik kabinesiyle" bir araya geleceği belirtildi.

Yediot Ahronot gazetesinde yer alan habere göre, Başbakan Netanyahu 17.30'da "sınırlı" bir istişare toplantısı yapacak.

Netanyahu, toplantının ardından 19.30'da daraltılmış güvenlik kabinesiyle bir araya gelecek.

Gazete, istişare toplantısının mahiyeti ve katılan taraflara ilişkin bilgi vermezken, daraltılmış güvenlik kabinesiyle yapılacak toplantıda İran'a yönelik olası saldırı, Lübnan'daki savaş ve Gazze'nin kuzeyine yardımların dağıtılması gibi konuların ele alınacağını yazdı.

Gazete ismini açıklamadığı İsrailli kaynaklara dayandırarak, "Gelecek günlerde İran'a büyük bir saldırı olacak, bunun için tüm hazırlıklar tamamlandı." ifadesine yer verdi.

Haberde, İran'ın muhtemel saldırıya karşılık vereceği yönünde bir varsayımın olduğu ve bunun için ABD'nin Terminal Yüksek İrtifa Alan Savunma (THAAD) bataryasının konuşlandırılması da dahil çeşitli hazırlıkların yapıldığı kaydedildi.

İran'ın 1 Ekim'de İsrail'e yönelik yaklaşık 200 balistik füzeyle gerçekleştirdiği saldırının ardından İsrail'in İran'a kapsamlı bir karşı saldırı düzenlemesi ve bölgede 7 Ekim 2023'ten bugüne yaşanan çatışmanın hızla şiddetlenip geniş bir alana yayılmasından endişe ediliyor.