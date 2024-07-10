Netanyahu, Hamas ile esir takası mutabakatına hazır olduklarını söyledi - Son Dakika
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Netanyahu, Hamas ile esir takası mutabakatına hazır olduklarını söyledi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'in kırmızı çizgileri korunduğu sürece Hamas ile esir takası mutabakatına varılmasına hazır olduklarını söyledi. Netanyahu'nun, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Orta Doğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü Brett McGurk'u kabul ettiği belirtildi. Netanyahu'nun kastettiği 'kırmızı çizgilerin' ne olduğuna ilişkin detay verilmedi. Öte yandan Netanyahu, olası bir esir takasında 'müzakere edilmeyecek' 4 şartlarının olduğunu daha önce açıklamıştı.

10.07.2024 15:51
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu,"İsrail'in kırmızı çizgileri korunduğu sürece" Hamas ile esir takası mutabakatına varılmasına hazır olduklarını söyledi.

Başbakanlık basın ofisinden yapılan açıklamada, Netanyahu'nun, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Orta Doğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü Brett McGurk'u Batı Kudüs'teki ofisinde kabul ettiği belirtildi.

Görüşmede, Netanyahu ile McGurk'ın bölgesel görüşmeleri ele aldığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca Netanyahu'nun McGurk'a "İsrail'in kırmızı çizgileri korunduğu sürece" Hamas ile esir takası mutabakatına hazır olduğunu" söylediği aktarıldı.

Netanyahu'nun kastettiği "kırmızı çizgilerin" ne olduğuna ilişkin detay verilmedi.

Öte yandan Netanyahu, 7 Temmuz'da yaptığı açıklamada olası bir esir takasında, "müzakere edilmeyecek" 4 şartlarının olduğunu söylemişti.

Netanyahu'nun açıklamasında Gazze'de varılacak herhangi bir ateşkes anlaşmasının, "savaşın hedeflerini gerçekleştirene kadar İsrail'in yeniden Gazze'ye saldırabilme hakkını güvence altına alması" gibi şartlar yer alıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Netanyahu, Hamas ile esir takası mutabakatına hazır olduklarını söyledi - Son Dakika

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