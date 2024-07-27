Netanyahu: Hizbullah ağır bir bedel ödeyecek

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'ne düzenlenen ve 10 kişinin ölümüne neden olan roket saldırısına ilişkin, Lübnan Hizbullahı'nın şimdiye kadar ödemediği ağır bir bedel ödeyeceğini belirtti.

İsrail Başbakanlık Ofisinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Netanyahu, çoğunlukla Dürzilerin yaşadığı Mecdel Şems beldesine düzenlenen ve 10 kişinin ölümüne neden olan saldırıdan Lübnan Hizbullahı'nı sorumlu tuttu.

Netanyahu, "İsrail, bu ölümcül saldırıyı bir kenara not etmeyecek. Hizbullah şimdiye kadar ödemediği ağır bir bedel ödeyecek." ifadesini kullandı.

İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'nde bulunan Dürzi beldesi Mecdel Şems'e düzenlenen roket saldırısında 10 kişinin öldüğü, 6'sı ağır 24 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

İsrail Ordu Sözcülüğünden yapılan açıklamada, saldırının, "durum değerlendirmesi ve eldeki istihbarat sonuçlarına göre" Lübnan Hizbullahı tarafından düzenlendiği belirtilmişti.

Lübnan Hizbullahı ise saldırının kendileri tarafından gerçekleştirildiği iddiasını "kesinlikle yalanladığını, olayla herhangi bir bağlantılarının olmadığını" kaydetmişti.