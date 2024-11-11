Netanyahu, Hizbullah Operasyonunu Açıkladı - Son Dakika
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Netanyahu, Hizbullah Operasyonunu Açıkladı

İsrail Başbakanı Netanyahu, Hizbullah'a yönelik saldırının sorumluluğunu üstlendi.

11.11.2024 13:27
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KUDÜS, 11 Kasım (Xinhua) -- İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, eylül ayında Lübnan ve Suriye'de Hizbullah mensuplarının kullandığı çağrı cihazlarının patlatılması saldırısının sorumluluğunu resmen üstlendi.

Netanyahu, pazar günü düzenlenen haftalık kabine toplantısı sırasında, "Çağrı cihazı operasyonunu düzenlemek istedim. Kabinede bana, 'Sakın yapma; ABD karşı çıkar' dediler. Onları dinlemedim" ifadelerini kullandı.

Bu açıklamayla ilk kez İsrailli bir yetkili, İsrail'in saldırıdaki rolünü açık şekilde kabul etmiş oldu. Saldırı sonrasında İsrail ile Lübnan arasında Ekim 2023'ten bu yana devam eden sınır ötesi silahlı çatışmalar hızla artış göstermişti.

17 ve 18 Eylül'de iki dalga halinde gerçekleştirilen operasyonda Lübnan ve Suriye'de Hizbullah mensuplarının kullandığı binlerce patlayıcı yüklü çağrı cihazı ve yüzlerce telsiz patlatılmıştı. Lübnan'da çıkan haberlere göre saldırılarda en az 42 kişi hayatını kaybederken, 3.400'den fazla kişi yaralandı.

Netanyahu ayrıca, pazar günkü kabine toplantısı sırasında ABD'de başkanlık seçimini kazanan Donald Trump ile son günlerde üç kez görüştüğünü de kaydetti.

"İsrail ile ABD arasındaki sağlam ittifakın daha da güçlendirilmesine yönelik son derece iyi ve önemli görüşmeler oldu" diyen Netanyahu, ABD ile "İran tehdidi ve oluşturduğu tehlike konusunda hemfikir olduklarını" sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua

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