Netanyahu: İranlıların Özgürlüğüne Yol Açıyoruz

- Netanyahu'dan İranlılara: "Özgürlüğünüze giden yolu açıyoruz"

TEL AVİV - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail, 'Yükselen Aslan' operasyonu kapsamında rejimin bize karşı kullandığı nükleer ve balistik tehditleri ortadan kaldırmayı hedefliyor. Biz görevimizi yerine getirirken aynı zamanda sizin özgürlüğünüze giden yolu da açıyoruz" dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, İsrail'in İran'a karşı sürdürdüğü askeri operasyonuna değinerek, "Umuyorum özgürlüğünüze giden yolu açacağız" dedi.

İran'da 50 yıldır baskı uyguladığını iddia ettiği rejimin, kendi ülkelerini ortadan kaldırmakla tehdit ettiğini ileri süren İsrail Başbakanı, "İsrail, tarihin gördüğü en görkemli askeri operasyonlardan biri olan 'Yükselen Aslan' operasyonu kapsamında rejimin bize karşı kullandığı nükleer ve balistik tehditleri ortadan kaldırmayı hedefliyor. Biz görevimizi yerine getirirken aynı zamanda sizin özgürlüğünüze giden yolu da açıyoruz" ifadelerini kullandı.

Netanyahu, "Dahası yolda. Rejim, onu neyin vurduğunu veya neyin vuracağını anlamayacak bile. Daha önce hiç bu kadar zayıf olmamışlardı. Bu sizin ayağa kalkıp sesinizi duyurmanız için bir şans" diyerek, İran karşıtı protestolarda sıklıkla kullanılan "Kadın, yaşam, özgürlük" sloganını dile getirdi.