Netanyahu: İsrail, ABD'nin en güçlü müttefikidir - Son Dakika
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Netanyahu: İsrail, ABD'nin en güçlü müttefikidir

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Joe Biden'ın başkanlık yarışından çekilmesinin ardından yaptığı açıklamada, 'Başkan kim olursa olsun İsrail, ABD'nin en güçlü müttefikidir' dedi. Netanyahu, Washington ziyareti sırasında Biden'ı görmeyi umduğunu ve İsrail için yaptığı şeylerden dolayı teşekkür etmek istediğini belirtti. Ayrıca, ziyaret sırasında rehinelerin serbest bırakılması, Hamas'ın yenilgiye uğratılması, İran'ın terör ekseniyle yüzleşme ve İsrail vatandaşlarının güvenli şekilde evlerine dönmesi gibi konuların ele alınacağını ifade etti.

22.07.2024 10:55
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Joe Biden'ın başkanlık yarışından çekilmesinin ardından "Başkan kim olursa olsun İsrail, ABD'nin en güçlü müttefikidir." dedi.

The Times of Israel'in haberine göre Netanyahu, Washington ziyareti için yola çıkmadan önce yaptığı açıklamada Biden'ın başkanlık yarışından çekilmesine ilişkin konuştu.

Bu konuda ilk kez değerlendirmede bulunan Netanyahu, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne yürüttüğü saldırılarda verdiği destek nedeniyle Biden'dan övgüyle söz etti.

İsrail Başbakanı, ziyaret esnasında Biden'ı görmeyi umduğunu belirterek "ziyaretinin Biden'a uzun ve seçkin kariyeri boyunca İsrail için yaptığı şeylerden dolayı teşekkür etmek için bir fırsat olacağını" söyledi.

Washington ziyaretinde 7 Ekim saldırılarından bu yana devam eden gelişmelerin tartışılacağı mesajını veren Netanyahu, Biden ile "rehinelerin serbest bırakılması, Hamas'ın yenilgiye uğratılması, İran'ın terör ekseniyle yüzleşmeyi ve İsrail vatandaşlarının tamamının kuzey ve güneydeki evlerine güvenli şekilde dönmesinin sağlanmasını" ele alacağını ifade etti.

Başbakan Netanyahu, Amerikalı yetkililerle görüşmelerinde ve Kongre'de yapacağı konuşmada, "Amerikan halkı bir sonraki başkan olarak kimi seçerse seçsin, İsrail'in, ABD'nin Orta Doğu'daki vazgeçilmez ve güçlü müttefiki olmaya devam edeceğini söyleyeceğim." ifadelerini kullandı.

Netanyahu, iki ülkenin "birleşik cephe" olmasının önemini de vurgulayarak, ABD ve İsrail'in "bugün, yarın ve daima birlikte" olduğunu aktardı.

ABD'ye ziyaret için yola çıkan Netanyahu'nun 24 Temmuz'da ABD Kongresi'nin ortak oturumunda konuşma yapması bekleniyor.

Aralarında Bernie Sanders'ın da bulunduğu çok sayıda Kongre üyesi, konuşmayı boykot edeceklerini ve katılmayacaklarını açıklamıştı.

Bu hitap için Washington'a gidecek Netanyahu, 7 Ekim'den bu yana ilk yurt dışı seyahatini de ABD'ye yapmış olacak. Netanyahu'nun ziyaret kapsamında ABD Başkanı Joe Biden ile de görüşmesi öngörülüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Netanyahu: İsrail, ABD'nin en güçlü müttefikidir - Son Dakika

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