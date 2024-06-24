Netanyahu, İsrail'in ateşkes teklifine bağlı olduğunu iddia etti - Son Dakika
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Netanyahu, İsrail'in ateşkes teklifine bağlı olduğunu iddia etti

Netanyahu, İsrail\'in ateşkes teklifine bağlı olduğunu iddia etti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'deki saldırılarına devam eden İsrail'in, ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı Gazze'de 3 aşamalı ateşkes teklifine 'bağlı olduğunu' iddia etti. Netanyahu, Gazze'deki saldırılara 'Hamas ortadan kaldırılıncaya kadar' devam edeceklerini söyledi ve ateşkes teklifine verdiği desteğin 'değişmediği' iddiasında bulundu.

24.06.2024 20:09
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'de saldırılarına devam eden İsrail'in, ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı Gazze'de 3 aşamalı ateşkes teklifine "bağlı olduğunu" iddia etti.

Başbakan Netanyahu, İsrail Meclisinde yaptığı konuşmada Biden'ın ateşkes teklifine ilişkin açıklamada bulundu.

Netanyahu, Gazze'deki saldırılarını sürdüren İsrail'in, "Biden'ın memnuniyetle karşıladığı İsrail önerisine bağlı olduğunu" ileri sürdü.

Gazze'deki saldırılara "Hamas ortadan kaldırılıncaya kadar" devam edeceklerini söyleyen Netanyahu, ateşkes teklifine verdiği desteğin "değişmediği" iddiasında bulundu.

Netanyahu, İsrail'in Kanal 14 televizyonuna dün verdiği röportajda, Gazze'deki saldırıları tamamen durdurmayacaklarına işaret ederek, "Kısmi bir anlaşma yapmaya hazırım." demişti.

İsrail ile Hamas arasındaki dolaylı müzakere süreci

Hamas Hareketi 6 Mayıs'ta Katar ve Mısırlı yetkililere, ateşkes için sundukları teklifi onayladıklarını iletmiş ancak İsrail "şartlarını karşılamadığı" gerekçesiyle bu teklifi reddetmişti.

ABD Başkanı Biden, 31 Mayıs'ta İsrail'in 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu açıklamıştı.

Biden bu önerinin İsrail'e ait olduğunu söylese de Netanyahu, "belirlenen hedefler" gerçekleşinceye kadar Gazze'deki saldırılarına devam edeceklerini belirtmişti.

Netanyahu, 3 Haziran'da Meclis Dış İlişkiler ve Savunma Komitesi'nde yaptığı konuşmada, İsrail'in önerdiği ile Biden'ın sunduğu teklif arasında "boşluklar" olduğunu öne sürmüştü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Netanyahu, İsrail'in ateşkes teklifine bağlı olduğunu iddia etti - Son Dakika

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