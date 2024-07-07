Netanyahu: İsrail'in Gazze'ye yeniden saldırabilme hakkı olmalı - Son Dakika
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Netanyahu: İsrail'in Gazze'ye yeniden saldırabilme hakkı olmalı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nde varılacak herhangi bir ateşkes anlaşmasının, İsrail'in savaş hedeflerini gerçekleştirene kadar Gazze'ye yeniden saldırabilme hakkını güvence altına alması gerektiğini savundu. Hamas ve İsrail arasında müzakerelerde ilerleme kaydedildiği aktarılırken İsrail Başbakanlığı Basın Ofisi, olası bir anlaşmada talep ettiği maddeleri açıkladı.

07.07.2024 21:09
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nde varılacak herhangi bir ateşkes anlaşmasının, "savaşın hedeflerini gerçekleştirene kadar İsrail'in yeniden Gazze'ye saldırabilme hakkını güvence altına alması gerektiğini" savundu.

Hamas ve İsrail arasında, Gazze'de bir ateşkes ve karşılıklı esir takasına ilişkin müzakerelerde ilerleme kaydedildiği aktarılırken İsrail Başbakanlığı Basın Ofisi, olası bir anlaşmada temel şart olarak talep ettiği maddeleri açıkladı.

Netanyahu, birinci talep olarak "hedeflerine ulaşana kadar İsrail'in Gazze'ye yeniden saldırabilme hakkını elinde tutma" şartını duyurdu.

Ayrıca Mısır'dan Gazze'ye "silah kaçırılmasına" ve binlerce silahlı Hamas mensubunun Gazze'nin kuzeyine dönmesine izin verilmeyeceği aktarıldı.

Olası bir anlaşmada, Gazze'den serbest bırakılacak İsrailli esirlerin sayısının en yüksek rakama çıkartılmasının sağlanması istendi.

Açıklamada, İsrail'in kabul ettiği ve ABD Başkanı Joe Biden'ın memnuniyetle karşıladığı planın, İsrail'in "savaştaki hedeflerini gölgelemeyeceği" belirtildi.

İsrail, Gazze'ye saldırılarında hedefini "Hamas'ın askeri becerilerini yok etmek ve Hamas'ın Gazze'de yeniden hakim güç olmasını engellemek" olarak açıklamıştı.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, 19 Haziran'da bir televizyon kanalına verdiği röportajda, "Hamas'ı askeri olarak yok etmenin mümkün olmadığını, Hamas'ın bir fikir olduğunu" belirtmiş, "böyle bir hedef koymanın kamuoyunun gözünü boyamak anlamına geldiğini" ifade etmişti.

İsrail, Gazze'ye saldırılara devam etmekte ısrarcı

İsrail, ateşkes ve karşılıklı esir takasının gerçekleşmesinin ardından Gazze'ye saldırılarına devam etmekte ısrar ediyor. Buna karşın, Hamas, bir anlaşma sağlanması halinde bunun kalıcı bir ateşkese dönüşmesi için arabuluculardan güvence talep ediyor.

Netanyahu, İsrail ve uluslararası kamuoyunda siyasi nedenlerle Hamas ile esir takası anlaşması yapmamakla suçlanıyor. Netanyahu'nun koalisyonundaki aşırı sağcı siyasilerin, Gazze'ye saldırıların durması halinde, başbakanı, hükümeti devirmekle tehdit ettiği biliniyor.

İsrail'in 7 Ekim'de Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırıların durdurulması için taraflar arasında uzunca süredir müzakereler devam ediyor. Arabulucuların hazırladığı son ateşkes taslağını Hamas heyetinin onayladığı bildirilmişti.

İsrail Dış İstihbarat Teşkilatı Mossad Direktörü David Barnea, hafta sonu Doha'ya gidip temaslarda bulunmuştu. İsrailli yetkililer, "tarafların ilk defa bir anlaşmaya bu kadar yakın olduğunu" belirtmişti.

İsrail'in bu hafta müzakerelere devam etmesi için bir heyeti Kahire'ye göndermesi bekleniyor. ABD dış istihbarat teşkilatı CIA Direktörü William Burns'un de aynı şekilde görüşmelere katılacağı aktarılıyor.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 38 bin 153 Filistinli öldü, 87 bin 828 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 323'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 679 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti. Gazze Şeridi'nde hala daha bir kısmı hayatta bir kısmı ölü 120 kadar İsrailli esir bulunduğu aktarılıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 570 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Orta Doğu, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Netanyahu: İsrail'in Gazze'ye yeniden saldırabilme hakkı olmalı - Son Dakika

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