Netanyahu: İsrail Savaşa Hazır

08.04.2026 21:20
Netanyahu, ABD-Iran ateşkesini 'tam koordinasyon' ile yaptıklarını ve her an savaş için hazır olduklarını açıkladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD ile İran arasında ateşkesin Tel Aviv ile "tam koordinasyon" halinde yapıldığını öne sürerek her an yeniden saldırılar düzenlemeye hazır "elleri tetikte beklediklerini" söyledi.

Netanyahu, geçici ateşkesin duyurulmasından saatler sonra yayımladığı video mesajda, ABD Başkanı Donald Trump'ın duyurduğu ateşkesin kendileri için "son dakika sürprizi" olmadığını savundu.

ABD ile düzenledikleri saldırılarla İran'ın her zamankinden daha zayıf düştüğünü ileri süren Netanyahu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"ABD ile İran arasındaki süreç son dakikada gelişen bir sürpriz değil, tam koordinasyonun bir sonucudur. Belirlediğimiz stratejik hedeflere ya diplomatik yollarla ya da sahada yeniden başlayacak çatışmalarla ulaşacağız. İsrail ordusu her an savaşa dönmeye hazırdır. Ellerimiz tetiktedir."

ABD Başkanı Trump'ın Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılması şartıyla İran'la iki haftalık karşılıklı geçici ateşkesi kabul ettiğini duyurması sonrası, İsrail muhalefetinden hükümete sert tepkiler gelmeye devam ediyor.

Trump'ın ABD-İran arasında sağlanan ve İsrail'i de kapsayan geçici ateşkes konusundaki kararından Netanyahu hükümetini son anda haberdar ettiği basına yansımıştı.

ABD-İran arasında İsrail'i de kapsayan geçici ateşkes

ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından İran'ın misillemeleri ile bazı bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarla savaşa dönüşen süreçte, ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan'da 01.30 sularında ateşkesi kabul ettiğini duyurdu.

Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılması şartıyla 2 haftalık ateşkesi kabul ettiklerini, İran'dan 10 maddelik teklif aldıklarını ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğunu ifade etti.

"İran'ın savaştaki hedeflerine ulaştığı" açıklamasında bulunan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi de nihai müzakerelerin İslamabad'da en fazla 15 gün içinde sonuçlandırılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Türkiye, Pakistan ve Mısır; ABD-İran arasındaki mesaj alışverişinin sürmesi ve sonuca ulaşması için yoğun çaba gösterdi.

Geçici ateşkesi desteklediğini açıklayan İsrail yönetimi ise uzlaşmaya Lübnan konusunun dahil olmadığını savunarak Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, İsrail, İran, Son Dakika

