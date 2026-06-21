Netanyahu: Lübnan'daki İşgal Sürecek - Son Dakika
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Netanyahu: Lübnan'daki İşgal Sürecek

21.06.2026 19:22
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İsrail Başbakanı Netanyahu, Lübnan işgalinin süreceğini ve İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağını belirtti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Lübnan'ın güneyindeki işgali "ne kadar gerekirse o kadar" sürdüreceklerini ileri sürdü.

Netanyahu, 1976'da 248 yolcuyla Uganda'daki Entebbe Havalimanına kaçırılan bir uçaktaki İsrailli rehineleri kurtarmak için gerçekleştirilen operasyonda öldürülen kardeşi Yonatan Netanyahu için düzenlenen törende konuştu.

İran'a 2 büyük saldırı gerçekleştirdiklerini ve bunlar olmasa İran'ın nükleer silaha sahip olacağını öne süren Netanyahu, Lübnan'ın güneyinde işgal ettikleri bölgelerde "ne kadar gerekirse o kadar" kalacaklarını ve hiçbir şeyin bu kararı değiştiremeyeceğini iddia etti.

Netanyahu, daha önce de birçok kez dile getirdiği, kendisi İsrail Başbakanı olduğu sürece İran'ın nükleer silah sahibi olamayacağı iddiasını yineledi.

İran ile ABD arasındaki 14 maddelik İslamabad Mutabakatı'nın Lübnan dahil olmak üzere savaşın tüm cephelerde sona erdirilmesini içermesi İsrail'de tepki ile karşılanmıştı.

İsrailli yetkililer, Lübnan'da işgal ettikleri bölgelerden çekilmeyeceklerini açıklarken, İsrail ordusu ülkeye yönelik saldırılarını sürdürmüştü.

İsrail ordusunun saldırılarının yoğunlaşmasının ardından 19 Haziran'da Lübnan ile yeni bir ateşkesin yürürlüğe girdiği ileri sürülmesine rağmen saldırılar devam etmiş, dün İsrail basını Netanyahu'nun İsrail ordusuna Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırıları durdurması yönünde talimat verdiğini kaydetmişti.

İranlı yetkililer, Lübnan'da ateşkesin, ABD ile yapılan görüşmelerin en önemli şartlarından biri olduğuna işaret ediyor.

Kaynak: AA

Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, İsrail, Lübnan, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Netanyahu: Lübnan'daki İşgal Sürecek - Son Dakika

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