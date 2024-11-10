Netanyahu, Lübnan'daki Saldırının Sorumluluğunu Üstlendi - Son Dakika
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Netanyahu, Lübnan'daki Saldırının Sorumluluğunu Üstlendi

İsrail Başbakanı Netanyahu, Lübnan'daki patlamaların inisiyatifini aldığını açıkladı.

10.11.2024 18:16
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Lübnan'da Hizbullah mensuplarının kullandığı telsiz ve çağrı cihazlarının patlatılması saldırısının İsrail Güvenlik Kabinesindeki muhalefete rağmen kendisinin inisiyatifiyle yapıldığını söylediği öne sürüldü.

İsrail'deki Kanal 12 televizyonunun haberinde, haftalık kabine toplantısında Netanyahu'nun, 17-18 Eylül tarihlerinde Lübnan'da çağrı cihazları ve telsizlerin patlatılması "saldırısının sorumluluğunu üstlendiği" iddia edildi.

Habere göre, Netanyahu, görevden aldığı Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı üstü kapalı suçlayarak, "Lübnan'daki (çağrı cihazları ve telsizlerin patlatılması) operasyonu ve Nasrallah'ın öldürülmesi, güvenlik teşkilatındaki üst düzey yetkililerin ve onlardan sorumlu siyasi kademenin muhalefetine rağmen gerçekleştirilmiştir." dedi.

Netanyahu, kabine toplantısı sonrası yayımladığı video mesajda ise ABD Başkanı seçilen Donald Trump ile son birkaç günde önemli 3 görüşme gerçekleştirdiğini söyledi.

İsrail Başbakanı Netanyahu, "Tüm bileşenleriyle İran tehdidi ve bunun yarattığı tehlike konusunda aynı fikirdeyiz." dedi.

Lübnan'da çağrı cihazları ve telsizlerin patlatılması

Lübnan'da 17-18 Eylül'de Hizbullah mensuplarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar meydana gelmişti. Patlamalarda ikisi çocuk 12 kişi hayatını kaybetmiş, 2 bin 323 kişi yaralanmıştı.

Ülkede 18 Eylül'de de çok sayıda telsizin patlatılması sonucu 25 kişi ölmüş, 608'den fazla kişi yaralanmıştı.

Lübnanlı yetkililer olaydan İsrail'i sorumlu tutarken İsrail'den konuyla ilgili açıklama gelmemişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Netanyahu, Lübnan'daki Saldırının Sorumluluğunu Üstlendi - Son Dakika

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