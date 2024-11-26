Netanyahu, Lübnan ile Ateşkes Anlaşmasını Sunacak

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- Netanyahu, Lübnan ile ateşkes anlaşmasını kabinenin onayına sunacak

TEL AVİV - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, güvenlik kabinesi toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Lübnan ile ateşkes anlaşmasının kabinenin onayına sunulacağını açıkladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, güvenlik kabinesi toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Netanyahu, Hizbullah'ın tüm gücünü kaybettiğini öne sürerek, İsrail ordusunun kendilerini onlarca yıl geriye götürdüğünü söyledi. İsrail ordusunun Hizbullah'ın liderlerinin çoğunu öldürdüğünü ve "altyapılarını tahrip ettiğini" aktaran Netanyahu, İsrail'in kuzeyinde yaşayan sakinlerin evlerine geri döneceklerini ifade etti.

"Bu savaşta hedeflerimizin çoğunu gerçekleştirmeyi başardık" ifadelerini kullanan Netanyahu, Lübnan ile ateşkes anlaşmasının kabinenin onayına sunulacağını açıkladı. Anlaşmanın İsrail'in "İran tehdidine" odaklanmasına izin vereceğini ifade eden Netanyahu, "Bölgenin çehresini değiştiriyoruz" dedi.

Hizbullah'ın anlaşmayı bozması halinde İsrail'in saldıracağını vurgulayan Netanyahu, "İyi bir anlaşma, uygulanan bir anlaşmadır ve biz bunu uygulayacağız" dedi.

Öte yandan İsrail basınında yer alan haberlerde, anlaşmanın kabine tarafından onaylanacağı ve yarın yürürlüğe gireceği belirtildi.