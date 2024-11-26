Netanyahu, Lübnan ile Ateşkes Anlaşmasını Sunacak - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Netanyahu, Lübnan ile Ateşkes Anlaşmasını Sunacak

İsrail Başbakanı Netanyahu, Lübnan ile ateşkes anlaşmasını kabinenin onayına sunacak.

26.11.2024 23:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Netanyahu, Lübnan ile ateşkes anlaşmasını kabinenin onayına sunacak

TEL AVİV - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, güvenlik kabinesi toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Lübnan ile ateşkes anlaşmasının kabinenin onayına sunulacağını açıkladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, güvenlik kabinesi toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Netanyahu, Hizbullah'ın tüm gücünü kaybettiğini öne sürerek, İsrail ordusunun kendilerini onlarca yıl geriye götürdüğünü söyledi. İsrail ordusunun Hizbullah'ın liderlerinin çoğunu öldürdüğünü ve "altyapılarını tahrip ettiğini" aktaran Netanyahu, İsrail'in kuzeyinde yaşayan sakinlerin evlerine geri döneceklerini ifade etti.

"Bu savaşta hedeflerimizin çoğunu gerçekleştirmeyi başardık" ifadelerini kullanan Netanyahu, Lübnan ile ateşkes anlaşmasının kabinenin onayına sunulacağını açıkladı. Anlaşmanın İsrail'in "İran tehdidine" odaklanmasına izin vereceğini ifade eden Netanyahu, "Bölgenin çehresini değiştiriyoruz" dedi.

Hizbullah'ın anlaşmayı bozması halinde İsrail'in saldıracağını vurgulayan Netanyahu, "İyi bir anlaşma, uygulanan bir anlaşmadır ve biz bunu uygulayacağız" dedi.

Öte yandan İsrail basınında yer alan haberlerde, anlaşmanın kabine tarafından onaylanacağı ve yarın yürürlüğe gireceği belirtildi.

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Binyamin Netanyahu, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Kabine, İsrail, Lübnan, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Netanyahu, Lübnan ile Ateşkes Anlaşmasını Sunacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:43 Lübnan Başbakanı’ndan ateşkes sonrası kritik çağrı: Derhal uygulayın Lübnan Başbakanı'ndan ateşkes sonrası kritik çağrı: Derhal uygulayın
22:16 BAE’de Öldürülen İsrailli Hahamın Katilleri Türkiye’de Yakalandı BAE'de Öldürülen İsrailli Hahamın Katilleri Türkiye'de Yakalandı
21:23 Netanyahu’dan ateşkes sonrası ilk açıklama: Hizbullah anlaşmayı bozarsa onları vururuz Netanyahu'dan ateşkes sonrası ilk açıklama: Hizbullah anlaşmayı bozarsa onları vururuz
20:42 Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: Suç kılıç çatmak değil, kasıtlı organize disiplinsizliktir Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: Suç kılıç çatmak değil, kasıtlı organize disiplinsizliktir
19:09 Rusya bir kez daha ABD füzeleriyle vuruldu, Savunma Bakanlığı ’Yanıt verilecek’ dedi Rusya bir kez daha ABD füzeleriyle vuruldu, Savunma Bakanlığı 'Yanıt verilecek' dedi
09:37 Beşiktaş’ta bileti kesilen ilk isim belli oldu Beşiktaş'ta bileti kesilen ilk isim belli oldu
09:24 Tereyağı, peynir ve sucuğa karıştırdıkları şoke etti Tereyağı, peynir ve sucuğa karıştırdıkları şoke etti
09:17 Ankara’da freni boşalan kamyonet 7 araca çarptı Ankara'da freni boşalan kamyonet 7 araca çarptı
09:15 Makyajsız hali İzzet Altınmeşe’ye benzetilen Wanda Nara her yerini açtı Makyajsız hali İzzet Altınmeşe'ye benzetilen Wanda Nara her yerini açtı
09:03 Çikolata yiyenler dikkat Bakanlık yeni sahtekarlar listesi yayımladı Çikolata yiyenler dikkat! Bakanlık yeni sahtekarlar listesi yayımladı
08:56 Şampiyonluk maçına dedesinin kafatasıyla geldi Şampiyonluk maçına dedesinin kafatasıyla geldi
08:29 Adı Fenerbahçe ile anılan Talisca hakkında bir bomba gelişme daha Adı Fenerbahçe ile anılan Talisca hakkında bir bomba gelişme daha
08:27 Kayapınar Belediye Başkanı Cengiz Dündar gözaltında Kayapınar Belediye Başkanı Cengiz Dündar gözaltında
08:18 Ankara’da FETÖ operasyonu 7’si aktif görevde 35 Emniyet mensubu için gözaltı kararı Ankara'da FETÖ operasyonu! 7'si aktif görevde 35 Emniyet mensubu için gözaltı kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2024 23:54:55. #1.11#
SON DAKİKA: Netanyahu, Lübnan ile Ateşkes Anlaşmasını Sunacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.