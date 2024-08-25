Netanyahu: Lübnan saldırısı hikayenin sonu değil - Son Dakika
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Netanyahu: Lübnan saldırısı hikayenin sonu değil

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Lübnan'a düzenledikleri saldırının hikayenin sonu değil kuzeydeki durumu değiştirmek için yeni bir adım olduğunu söyledi.

25.08.2024 19:58
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Lübnan'a düzenledikleri saldırının "hikayenin sonu değil kuzeydeki durumu değiştirmek için yeni bir adım olduğunu" söyledi.

Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı kompleksinde gerçekleştirilen kabine toplantısının açılışında konuşan Netanyahu, Hizbullah'ın roket ve insansız hava araçlarıyla (İHA) planladığı saldırıyı "boşa çıkardıklarını ancak bunun hikayenin sonu olmadığını" ifade etti.

Hizbullah'ın İsrail'in kuzeyindeki askeri noktalara fırlatmaya hazırlandığı binlerce kısa menzilli roketin İsrail ordusu tarafından yok edildiğini aktaran Netanyahu, "Hizbullah'ın, ülkenin merkezinde stratejik bir noktaya gönderdiği insansız hava araçlarının tamamının da engellendiğini" dile getirdi.

İran'ın dini lideri Ali Hamaney ve Lübnan Hizbullahı Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'a seslenen Netanyahu, " Beyrut'ta Nasrallah ve Tahran'da Hamaney, bunun, kuzeydeki durumu değiştirmek ve bu bölge sakinlerinin evlerine dönmesi için atılan başka bir adım olduğunu bilmeli. Tekrar ediyorum, bu, hikayenin sonu değil." diye konuştu.

İsrail ordusu, Hizbullah'ın İsrail'i hedef almayı planladığını iddia ederek Lübnan'a "önleyici saldırı" başlattığını duyurmuştu.

Bunun ardından Hizbullah, 30 Temmuz'da Beyrut'ta üst düzey komutanlarından Fuad Şükür'e düzenlenen suikasta karşı İsrail'e misilleme saldırısı başlattığını açıklamıştı.

Hizbullah, misilleme saldırısında 320 roketin yanı sıra bir dizi insansız hava aracıyla (İHA) İsrail ordusuna ait noktaların hedef alındığını ifade etmişti.

İsrail ordusu, Lübnan'a bu sabah düzenlediği saldırılara 100 kadar savaş uçağının katıldığını, İsrail'in kuzeyini ve merkezini vuracak şekilde konumlanan füze rampalarından 40'ının vurulduğunu öne sürmüştü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Netanyahu: Lübnan saldırısı hikayenin sonu değil - Son Dakika

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