Netanyahu Macaristan'dan ABD'ye Geçti - Son Dakika
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Netanyahu Macaristan'dan ABD'ye Geçti

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İsrail Başbakanı Netanyahu, Macaristan ziyaretini tamamladı ve ABD'ye gitti.

06.04.2025 16:50
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- İsrail Başbakanı Netanyahu, Macaristan'dan ayrıldı

Netanyahu, ABD'ye gidiyor

BUDAPEŞTE - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Perşembe günü resmi ziyaret çerçevesinde geldiği Macaristan'dan bugün ayrılırken, havalimanından askeri törenle uğurlandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Macaristan ziyareti sona erdi. Hakkında uluslararası yakalama kararı bulunmasına rağmen Budapeşte'ye gelen Netanyahu 4 gün süren ziyaretinin ardından ülkeden ayrıldı. Havalimanından askeri törenle uğurlanan Netanyahu yaptığı açıklamada, "Macaristan'a yaptığım çok önemli bir ziyareti tamamlıyorum. Macaristan İsrail'in çok büyük bir dostudur. Avrupa Birliği'nde (AB), BM'de bizi koruyor. Ayrıca bizim için çok önemli olan, IDF askerleri, komutanları ve İsrail devletine karşı önyargılı olan, yozlaşmış uluslararası mahkeme olan Lahey'deki mahkemede de savunuyor" dedi.

Macaristan'ın bu ziyarette uluslararası mahkemeden çekilen ilk ülke olduğuna vurgu yapan Netanyahu, "Bu, gelecekteki gelişmelerin bir işaretidir. Bu, İsrail devletine büyük bir destek sağlamaktadır" diye konuştu.

"Buradan, Başkan Trump'ın daveti üzerine ABD'ye gidiyorum"

Macaristan temaslarına değinen Netanyahu, "Mühimmat üretimi konusunda iş birliği yapmayı görüştük. Bunlara, yedi cephede süren savaşımızda devam edebilmek ve tam zaferi kazanabilmek için ihtiyacımız var. Tabii ki, Macar rehineler ve İsrail devleti için önemli diğer konuları da görüştük. Buradan, Başkan Trump'ın daveti üzerine ABD'ye gidiyorum, tabii ki onunla bu konuları konuşmak için; esirler, Gazze'deki zaferi kazanmak ve İsrail'e uygulanan gümrük vergisi. Umarım bu konuda bir çözüm bulabilirim. Amaç bu" ifadelerini kullandı.

Netanyahu, Trump ile vergiler konusunda yüz yüze görüşecek olan ilk uluslararası lider olacak

ABD Başkanı Donald Trump ile vergiler konusunda yüz yüze görüşecek olan ilk uluslararası lider olacağını söyleyen Netanyahu, "Bu konu, İsrail ekonomisi için son derece önemli. Kendi ekonomileriyle ilgili olarak bu görüşmeyi yapmak isteyen bir dizi lider var. Bence bu, ABD ile İsrail arasındaki özel ilişkileri yansıtıyor" şeklinde konuştu.

Esirlerin ailelerine mesaj yollayan Netanyahu, "Tekrar psikolojik savaş propagandasına maruz kalmış olanlara kişisel desteğimi iletmek isterim. Sevdiklerini düşünüyoruz. Şu anda, onların serbest bırakılması için çalışıyoruz ve asla gevşemeyeceğiz. Tanrı'nın yardımıyla, bunu başaracağız ve başarılı olacağız" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Netanyahu Macaristan'dan ABD'ye Geçti - Son Dakika

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