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- Netanyahu: "Muhammed Deif'in öldürülüp öldürülmediği belli değil"

TEL AVİV - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin El Mevasi bölgesinde 90 Filistinlinin katledildiği saldırıda Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları'nın lideri Muhammed Deif'in öldürülüp öldürülmediğinin henüz belli olmadığını söyledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ordusunun Gazze Şeridi'nin El Mevasi bölgesinde 90 Filistinliyi katlettiği saldırının ardından Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı karargahında basın toplantısı gerçekleştirdi. Netanyahu, saldırıda Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları'nın lideri Muhammed Deif'in hedef alındığı iddiasına değindi. Deif'in öldürülüp öldürülmediğinin henüz belli olmadığını belirten Netanyahu, İsrail'in savaş hedeflerini sonuna kadar takip edeceğini söyledi. "Bir şekilde Hamas'ın tüm liderlerine ulaşacağız" diyen Netanyahu, Hamas'a yönelik askeri baskının artırılmasıyla İsrailli rehinelerin iadesi konusunda bir anlaşmaya varılması şansının artacağını savundu. Netanyahu, anlaşma için İsrail'in temel taleplerinden taviz vermeyeceğini belirterek, "Başkan Biden'ın sunduğu çerçeve anlaşmadan bir milimetre bile uzaklaşmadım. Hamas'ın bir milimetre uzaklaşmasına da izin vermiyorum" ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı, anlaşma şartlarını bir kez daha dile getirerek, "Tüm hedeflere ulaşılıncaya kadar savaş alanına geri dönme hakkı, Mısır üzerinden Hamas'a silah kaçakçılığının önlenmesi, bu da Philadelphia Koridoru üzerindeki kontrolümüzün devam etmesi anlamına geliyor. Müzakerelerin ilk turunda mümkün olduğunca çok sayıda yaşayan esirin iade edilmesi" ifadelerini kullandı.

"İçimi rahatlatan cevaplar aldığımda saldırı için onayımı verdim"

Netanyahu, "Gece yarısı Shin Bet bana operasyonun ayrıntılarını sunduğunda üç şeyi bilmek istedim. Birincisi, istihbarata göre çevrelerinde rehine olmadığını bilmek istedim. İkincisi, oluşacak hasarın boyutunu bilmek istedim. Üçüncüsü, saldırıda kullanılacak silahların türlerini bilmek istedim. İçimi rahatlatan cevaplar aldığımda eylem (saldırı) için onayımı verdim ve iyi şanslar dedim" diye konuştu.

İsrail'in sivilleri vurduğu saldırıda 90 Filistinli hayatını kaybetti

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus kentinin batısında daha önce "güvenli bölge" olarak ilan ettiği El Mevasi'de yerinden edilen sivilleri hedef aldığı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 90'a, yaralı sayısının ise 300'e yükseldiğini duyurmuştu. Yaşamını yitirenlerin yarısının kadın ve çocuk olduğu, yaralılar arasında da onlarca kadın ve çocuk olduğu aktarılmıştı.

"Deif'in hedef alındığı iddiası doğru değil"

Gazze Şeridi'ndeki hükümetin Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada ise, İsrail'in El Mevasi bölgesine gerçekleştirdiği saldırıyı çarpıtmak için Muhammed Deif'in hedef alındığı yönünde yalan haberler yaydığı belirtilmişti. Açıklamada, "İsrail işgali, dikkatleri El Mevasi'de işlenen korkunç katliamı meşrulaştırmaya yönelik başarısız girişimi başka yöne çekmek amacıyla yalan haberler yayıyor" denilmişti.

"İsrail ateşkes anlaşmasına varmak istemiyor"

İsrail ordusu saldırıda Muhammed Deif'in hedef alındığını iddia ederken, öldürülüp öldürülmediğine dair bilgi paylaşmadı. Hamas'ın üst düzey yetkililerinden Ebu Zühri ise yaptığı açıklamada, saldırıda Deif'in hedef alındığı iddiasını yalanlayarak, hayatını kaybedenlerin tamamının sivil olduğunu ifade etmiş, saldırının İsrail'in ateşkes anlaşmasına varmak istemediğini gösterdiğini söylemişti.