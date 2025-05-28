Netanyahu: Muhammed Sinvar Öldürüldü

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'ne düzenlenen saldırıda Hamas'ın eski lideri Yahya Sinvar'ın kardeşi Muhammed Sinvar'ın öldürüldüğünü öne sürdü.

Netanyahu, İsrail Meclisi'nde yaptığı konuşmada Gazze'ye yönelik saldırılara değindi.

Gazze'ye saldırıları "zafer kazanana" kadar sürdüreceklerini savunan Netanyahu, muhalefet partilerini hedef aldı.

Netanyahu, yapılan anketler aksini söylese de "İsrail kamuoyunun Gazze'ye yönelik saldırıları mutlak zafere ulaşıncaya kadar desteklediğini" ileri sürdü.

İsrail Başbakanı, Hamas'ın eski lideri Yahya Sinvar'ın kardeşi Muhammed Sinvar'ın öldürüldüğü iddiasında bulundu.

Yerel basın, 13 Mayıs'ta düzenlenen ve en az 34 Filistinlinin öldüğü saldırıda Sinvar'ın hedef alındığını yazmıştı. İsrail ordusu, söz konusu saldırıda Sinvar'ın öldürüldüğü yönünde şimdiye kadar bir açıklama yapmadı.

Hamas yetkililerinden daha önce yapılan açıklamalarda, Muhammed Sinvar'ın öldürüldüğü yönündeki haberler yalanlanmıştı.