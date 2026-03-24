Netanyahu'nun Af Talebi Cumhurbaşkanı'na Sunuldu
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Netanyahu'nun Af Talebi Cumhurbaşkanı'na Sunuldu

24.03.2026 14:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun yolsuzluk davası için affı, Miras Bakanı tarafından Cumhurbaşkanı'na sunuldu.

TEL İsrail Miras Bakanı Amichai Eliyahu, Netanyahu'nun yolsuzluk davasından affı için Adalet Bakanlığı'nın görüşü ve tavsiye mektubunu Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a sundu.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Adalet Bakanı Yariv Levin, Bakan Eliyahu'yu bakanlığa bağlı Af Dairesi'nin görüşünü desteklen belgeleri ve tavsiye mektubunu Cumhurbaşkanı Herzog'a sunmakla yetkilendirdi.

Eliyahu'nun Herzog'a sunduğu Af Dairesi'nin görüşü, ilgili belgeler ve tavsiye mektubunun Cumhurbaşkanlığı'nın hukuk danışmaları tarafından inceleneceği bildirildi.

İsrail Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamada, "Af talebine ilişkin materyalleri aldık ve inceleyeceğiz. Kararı etkileme girişimlerinin hiçbir etkisi olmayacak. Cumhurbaşkanı kanuna, vicdanının emrettiği kurallara ve ülkenin iyiliğine göre hareket edecektir." ifadelerine yer verildi.

Netanyahu, suçunu itiraf etmeksizin af talebinde bulunuyor

Başbakan Netanyahu, suçunu itiraf ve siyasi hayatını sona erdirme niyetini beyan etmeksizin, kasım ayında Cumhurbaşkanı Herzog'dan af talebinde bulunmuştu.

Netanyahu af talebine ilişkin mektubunda, "yasal bir dayanağı olmadığını" öne sürerek hakkındaki yolsuzluk davasının düşürülmesini talep ediyor.

Haaretz gazetesi, İsrail'de af talebinin mahkumiyet cezasına çarptırılan şahıslarca yapılabildiğine dikkat çekiyor.

Ancak Netanyahu'nun avukatları, Başbakanın yolsuzluk davasında henüz mahkumiyet almamış olmasına rağmen Herzog'un af yetkisine sahip olduğunu savunuyor.

Netanyahu'nun yolsuzluk davaları

Dönemin İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, 21 Kasım 2019'da Netanyahu hakkında 3 ayrı yolsuzluk dosyasında, "rüşvet, emanete ihanet ve kişisel amaçlar için görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla dava açılmasını talep etmişti.

Görevdeyken yargılanan "ilk İsrail Başbakanı" olarak tarihe geçen Netanyahu'nun ilk duruşması, 24 Mayıs 2020'de İsrail'e bağlı Kudüs Bölge Mahkemesi'nde görülmüş, Netanyahu ilk kez hakim karşısına çıkmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, yolsuzlukla yargılanan Netanyahu'yu affetmesi için Kasım 2025'te Cumhurbaşkanı Herzog'a mektup göndermişti.

Üç ayrı yolsuzluk dosyası kapsamında "1000", "2000" ve "4000" dosya adıyla bilinen "rüşvet, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla yargılanan Netanyahu, daha önce af talebinde bulunmayacağını söylemesine rağmen yaklaşık 6 yıldır yargılandığı yolsuzluk davalarından affı için İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'a Kasım 2025'te başvuruda bulunmuştu.

Kaynak: AA

İsrail, Güncel, Miras, Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2026 14:25:52. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.