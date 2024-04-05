Netanyahu'nun esir takası görüşmelerine öncelik vermediği belirtiliyor

İsrail medyasına konuşan yabancı bir diplomat, Tel Aviv yönetimi ile Hamas arasındaki esir takası görüşmelerinin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun öncelikleri arasında yer almadığını belirterek, müzakerelerin haftalar sürebileceğini söyledi.
İsrail ile Hamas arasındaki esir takası görüşmelerine dahil olan yabancı bir diplomat, Haaretz gazetesine yaptığı açıklamada, Netanyahu'nun görüşmelere ilişkin tavrını eleştirdi.
Esir takasına ilişkin mevcut taslak ile öncekiler arasında önemli bir fark olmadığını belirten diplomat, bu nedenle Hamas'ın mevcut teklifte ilerleme konusunda istekli olmayacağının da önceden tahmin edilebilir olduğunu ifade etti.
Söz konusu diplomat, iki taraf arasındaki müzakerelerin haftalar sürebileceğini belirterek, Netanyahu ve İsrail müzakere ekibinin esir takasına ilişkin tavrını eleştirdi.
"Netanyahu'nun esir takası anlaşmasını öncelikler listesinin başına koymadığının açık olduğu" yorumunda bulunan diplomat, "Eğer (Netanyahu) onun asıl amacı canlı esirleri hızlı bir şekilde çıkarmak olsaydı, İsrail tarafının karar verme süreci farklı görünürdü." ifadesini kullandı.
Hamas ile İsrail arasında ateşkes ve esir takası için dolaylı müzakere
Mossad Başkanı Barnea liderliğindeki İsrail heyeti, esirlerin serbest bırakılmasına ilişkin müzakerelerin yeni turu için 19 Mart'ta Katar'ın başkenti Doha'ya gitmişti.
İsrail basını, Mossad Başkanı liderliğindeki heyetin Doha'ya ulaşmasıyla birlikte Hamas ile Tel Aviv arasında esir takası müzakerelerinin resmen başladığını duyurmuştu.
İsrail heyetinde, İç Güvenlik Teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar ve İsrail ordusunda kaçırılan ve kayıp kişiler dosyasının sorumlusu Nitzan Alon'un de yer aldığı belirtilmişti.
Haaretz gazetesi, İsrail'in ateşkes ve esir takasına ilişkin müzakereleri arabulucular olmaksızın doğrudan Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya Sinvar ile yapacağını öne sürmüştü.
İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberinde, müzakerelerin yaklaşık iki hafta sürebileceği kaydedilmişti.
İsrail basınında Tel Aviv heyetine başkanlık eden Mossad Başkanı Barnea'nın aynı gün ülkesine döndüğü haberleri yer almıştı.
Hamas Siyasi Büro Üyesi Usame el-Hamdan, dün düzenlediği basın toplantısında, "İsrail, halkın ve direniş güçlerinin 'saldırıların tamamen durması, askerlerin Gazze'den çekilmesi, yerinden edilenlerin geri dönmesi ya da gerçek bir esir takası' taleplerini reddediyor. Şu ana kadar müzakerelerde ilerleme sağlanamadı bilakis tüm çabalarımıza rağmen yerinde saymaya devam ediyor." ifadelerini kullanmıştı.
ABD'den yayın yapan "Axios" sitesinin ilgili kaynaklara dayandırdığı haberine göre, ABD dış istihbarat teşkilatı CIA Direktörü Bill Burns'ün esir takası konusunu ele almak üzere hafta sonu Kahire'ye giderek Katar, Mısır ve İsrailli üst düzey yetkililerle bir araya gelmesi bekleniyor.
Son Dakika › Güncel › Netanyahu'nun esir takası görüşmelerine öncelik vermediği belirtiliyor - Son Dakika
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