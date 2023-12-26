- Netanyahu'nun meclis konuşmasına İsrailli esirlerin yakınları tepki gösterdi

TEL AVİV - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, mecliste yaptığı konuşma sırasında İsrailli esirleri geri getirmek için zamana ihtiyaç olduğunu söylemesinin ardından esirlerin yakınlarının tepkisiyle karşılaştı. Esinlerin yakınları, "Şimdi, şimdi, şimdi" sloganı attı.

İsrail meclisinde Gazze Şeridi'ndeki esirler için düzenlenen oturumda esir yakınları, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya tepki gösterdi. Netanyahu yaptığı konuşmada, İsrailli esirleri evlerine geri getirmek için "her türlü çabayı" göstermelerine rağmen bunun başarılı olması için "askeri baskı" gerektiğini ifade ederek, "Mücadeleyi bırakmayacağız ancak zamana ihtiyacımız var" dedi.

Netanyahu'nun konuşması sırasında meclisteki bir esir yakınının "Zamanımız yok" diye bağırması üzerine diğer esir yakınları da "Şimdi, şimdi, şimdi" sloganı atarak, Netanyahu'ya tepki gösterdi. Esir yakınları ayrıca, "Ya kardeşiniz olsaydı?" ve "Ya babanız olsaydı?" yazılı pankartlar açtı.