Netanyahu, Refah'a kara saldırısı için tarih belirledi - Son Dakika
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Netanyahu, Refah'a kara saldırısı için tarih belirledi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkesinin saldırılarından kaçan 1,5 milyon Filistinlinin sığındığı güneydeki Refah'a kara saldırısı için tarih belirlendiğini belirtti. Netanyahu, Gazze'deki esirlerin serbest bırakılması ve 'Hamas'a karşı zaferi' amaçladıklarını belirterek, Refah'a saldırının gerekli olduğunu öne sürdü.

08.04.2024 20:28
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkesinin saldırılarından kaçan 1,5 milyon Filistinlinin sığındığı güneydeki Refah'a kara saldırısı için tarih belirlendiğini belirtti.

Netanyahu, X sosyal medya hesabından İsrail'in Gazze'de insanlık felaketine yol açan saldırılarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Gazze'deki esirlerin serbest bırakılması ve "Hamas'a karşı zaferi" amaçladıklarını belirten Netanyahu, bunun için de Refah'a saldırının gerekli olduğunu öne sürdü.

Netanyahu, İsrail'in saldırılarından kaçarak yerinden edilen 1,5 milyon kişinin sığındığı Refah'a kara saldırısına ilişkin, "Bu olacak, bir tarih var." ifadelerine yer verdi.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant dün, ordunun arkasında büyük bir yıkım bıraktığı Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'tan güneydeki Refah'a saldırıya hazırlık amacıyla çekildiğini belirtmişti.

Yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah

Gazze'nin güneyinde Mısır sınırında yer alan Refah şehri, İsrail saldırılarından önce yaklaşık 280 bin Filistinliye ev sahipliği yapıyordu. İsrail'in 7 Ekim'deki saldırıları nedeniyle 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde 1,9 milyon kişi yerinden oldu.

Yerinden edilen Filistinlilerin büyük bölümü, İsrail'in daha önce "güvenli olduğunu" iddia ettiği Refah'a sığındı. Kuzey bölgelerden gelenlerle Refah'ın nüfusu 4 katından fazla artarak 1,5 milyona ulaştı.

Yeterli konut olmaması nedeniyle Refah'a sığınan Filistinlilerin büyük bir bölümü derme çatma çadırlardan oluşan kamplarda yaşam mücadelesi veriyor.

İsrail güçleri, Refah kentini sık sık hava saldırılarıyla hedef alıyor. İsrail'in Refah kentine kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak bir yerinin kalmayacağından endişe ediliyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 9 Şubat'ta İsrail ordusu ve güvenlik teşkilatına "Refah'a saldırı planı hazırlanması" talimatını vermişti.

Kaynak: AA

İsrail, Savaş ve Çatışma, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

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