Netanyahu, Refah kentine sığınan Filistinlilere güvenli geçiş sağlanacağını söyledi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Refah kentine yönelik olası kara saldırısı öncesi kente sığınan yüz binlerce Filistinliye "güvenli geçiş" sağlanacağını söyledi.
Amerikan ABC News'e konuşan Netanyahu, İsrail saldırılarından kaçıp Refah'a sığınan 1 milyonu aşkın Gazzelinin tahliye edileceği yer ve güvenli geçişleri konusunda "ayrıntılı plan" üstünde çalıştıklarını savundu.
Netanyahu, İsrail'in Refah'ı işgal etmemesi yönünde pek çok ülke ve kuruluştan yapılan çağrılara yönelik, "Hiçbir koşulda Refah'a girmememizi söyleyenler, aslında savaşı kaybedin diyorlar." ifadesini kullandı.
Hamas'ın Gazze'deki son kalesi olarak tanımladığı Mısır sınırındaki Refah'a saldıracaklarını yineleyen Netanyahu, kara saldırısının ne zaman düzenleneceğine ilişkin detaylı bilgi vermedi.
İsrail'den Refah kentine saldırı sinyalleri
İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, 1 Şubat'ta Gazze Şeridi'nin Han Yunus bölgesindeki İsrail birliklerini ziyaretinde yaptığı açıklamada, kara saldırılarını Mısır sınırındaki Refah kentine taşıyacaklarını söylemişti.
Başbakan Binyamin Netanyahu da 4 Şubat'taki açıklamasında, Refah kentine kara saldırısı başlatacaklarının işaretini vermişti.
İsrail devlet televizyonu KAN'ın 6 Şubat'ta siyasi kaynaklara dayandırdığı haberde, Refah kentinde operasyonlara başlamadan önce kentin tahliye edileceği belirtilmişti.
İsrail Başbakanlık Ofisinden 9 Şubat'ta yapılan açıklamada, Netanyahu'nun, ordu ve güvenlik teşkilatına, Gazze Şeridi'nin güneyine saldırı düzenlenmesi ve buraya sığınmış yaklaşık 1,5 milyon Filistinlinin yerinden edilmesi için gerekli planın hazırlanması talimatını verdiği kaydedilmişti.
Refah kenti
Gazze Şeridi'nin güneyinde Mısır sınırında yer alan Refah kenti, İsrail saldırıları nedeniyle yerlerinden edilen binlerce kişinin kente sığınmasıyla 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze'nin yaklaşık yarı nüfusuna ev sahipliği yapıyor.
İsrail güçleri, Refah kentini sık sık hava saldırılarıyla hedef alıyor. İsrail'in Refah kentine kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak yerlerinin kalmayacağından endişe ediliyor.
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