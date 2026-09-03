Netanyahu seçim öncesi ana hedefin İran rejimini devirmek olduğunu söyledi - Son Dakika
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Netanyahu seçim öncesi ana hedefin İran rejimini devirmek olduğunu söyledi

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İsrail Başbakanı Netanyahu, 27 Ekim'deki seçimler öncesi İran rejimini devirmenin ana görevleri olduğunu ileri sürdü. Kamuoyu yoklamalarında geride olan Netanyahu, yeteneklerine güvendiğini ve hedefin ulaşılabilir olduğunu savundu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkede 27 Ekim'de gerçekleşecek seçimler öncesinde tehditlerini sürdürerek "yeteneklerine güvendiklerini ve önlerindeki ana görevin İran rejimini ortadan kaldırmak" olduğunu ileri sürdü.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Netanyahu'nun Savunma Bakanı Yisrael Katz, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve diğer komutanlarla Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı Kompleksi Kirya'da bir araya geldiği bildirildi.

Netanyahu, burada yaptığı konuşmada, İran tehdidini geri püskürttüklerini savunarak Tahran yönetiminin "tökezlediğini ve hiç olmadığı kadar zayıf" olduğunu iddia etti.

"Önümüzdeki ana görev İran rejimini devirmek ve bu konudaki yeteneklerimize güveniyoruz." diyen Netanyahu, bunun önlerindeki merkezi görev olarak imkansız değil ulaşılabilir ve yakın olduğunu ileri sürdü.

Netanyahu, İran'ın İsrail'in yanıtı nedeniyle kendilerine saldırmadığını iddia ederek ülke içinde birliğe sahip olduklarını savundu.

İsrail'de 27 Ekim'de yapılacak seçimler öncesinde kamuoyu yoklamaları eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot'un Yashar Partisi'nin yarışı önde götürdüğünü gösteriyor.

Kamuoyu yoklamalarında geriye düşen Netanyahu, dışarıya yönelik söylemlerini ve tehditlerini artırıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Netanyahu seçim öncesi ana hedefin İran rejimini devirmek olduğunu söyledi - Son Dakika

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