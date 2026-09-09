Netanyahu: Şeyh Dağı'ndan Akdeniz'e kadar tüm bölgeyi kontrol ediyoruz
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, işgal altındaki Suriye toprakları Şeyh Dağı'na giderek birlikleri ziyaret etti. Netanyahu, video mesajında Hermon Dağı'ndan Akdeniz'e kadar tüm alanı kontrol ettiklerini savundu ve ana görevlerinin İran rejimini yenmek olduğunu iddia etti.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, işgal altında tuttukları Suriye topraklarına giderek Şeyh (Hermon) Dağı'ndan Akdeniz'e kadar tüm bölgeyi kontrol altında tuttuklarını savundu.
İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Netanyahu'nun Savunma Bakanı Yisrael Katz ve Genelkurmay Başkan Yardımcısı Tamir Yadai ile işgal altındaki Suriye toprağı Şeyh Dağı'ndaki İsrail birliklerini ziyaret ettiği belirtildi.
Netanyahu, yayımladığı video mesajda, "Hermon Dağı'ndan Yermuk Nehri'ne ve buradan Akdeniz'e kadar tüm alanı kontrol ediyoruz." iddiasında bulunarak daha yapacak işleri olduğunu söyledi.
Ana görevlerinin "İran rejimini yenmek" olduğunu ileri süren Netanyahu, buna çok yakın olduklarını iddia etti.
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