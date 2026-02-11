Netanyahu, Trump'tan İran Müzakereleri İçin Destek İstedi - Son Dakika
Güncel

Netanyahu, Trump'tan İran Müzakereleri İçin Destek İstedi

11.02.2026 23:11
İsrail Başbakanı Netanyahu, Trump ile görüşmesinde İran'la müzakerelerde güvenlik taleplerini iletti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'tan Beyaz Saray'daki görüşmede İran ile müzakerelerde İsrail'in güvenlik gereksinimlerinin de göz önünde bulundurulmasını talep etti.

İsrail Başbakanlık Ofisi, Beyaz Saray'da gerçekleştirilen Netanyahu-Trump görüşmesinde İran ile müzakereler, Gazze ve bölgesel gelişmelerin ele alındığını açıkladı.

Görüşmenin ardından yapılan açıklamada, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun İran ile müzakereler kapsamında İsrail'in güvenlik gereksinimlerini vurguladığı ve iki liderin aralarındaki koordinasyon ve yakın temasın sürdürülmesi konusunda mutabık kaldığı belirtildi.

İsrail'e göre anlaşma ihtimali yüksek değil

Öte yandan İsrail devlet televizyonu KAN'ın görüşmenin ardından yayınladığı haberde, Tel Aviv yönetiminin ABD ile İran arasındaki müzakerelerde anlaşmaya varılacağını düşünmediği aktarıldı.

Haberde, İsrail'in, "İran'ın zaman kazanmaya" çalıştığına ve anlaşmaya varılma ihtimalinin yüksek olmadığına inandığı kaydedilirken, Netanyahu'nun görüşmede Trump'a "yapılacak en iyi anlaşmanın İran'ın sonsuza kadar nükleer silah elde etmesini engelleyecek bir anlaşma olduğu" mesajını verdiği ifade edildi.

Netanyahu ile Trump arasında Beyaz Saray'da basına kapalı yapılan görüşme iki buçuk saatten fazla sürdü.

Kaynak: AA

Donald Trump, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Savunma, İsrail, Güncel, İran, Son Dakika

23:31
