Netanyahu: Türkiye'nin F-35 Dönüşü Hata - Son Dakika
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Netanyahu: Türkiye'nin F-35 Dönüşü Hata

08.07.2026 12:16
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İsrail Başbakanı Netanyahu, Türkiye'nin F-35 programına dönüşünün yanlış olduğunu vurguladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Türkiye'nin F-35 programına yeniden dönüş ihtimali güçlenirken ABD basınına art arda verdiği röportajlarla bu konudaki rahatsızlığını dile getirdi.

Netanyahu, Fox News ve CNN'in ardından Newsmax'e verdiği röportajda da Türkiye'nin F-35 programına dönüşünün yanlış bir karar olacağı iddiasına Amerikan kamuoyunu ikna etmeye çalıştı.

Türkiye'nin F-35 programına dönme ihtimalinin artmasına karşı bu konuda muhalefetini ortaya koyan İsrail'in Başbakanı, Newsmax röportajında da Fox News ve CNN'e verdiği röportajlardaki söylemlerine benzer ifadeler kullandı.

Netanyahu, Türkiye'ye F-35 sağlanmasına ilişkin endişesini "Bunun bir hata olduğunu düşünüyorum." sözleriyle ifade etti.

Türkiye'nin Yunanistan'ı tehdit ettiğini ve İsrail'in yok edilmesi gerektiğini savunduğunu ileri süren Netanyahu, "(Türkiye'nin) F-35 gibi silahlara sahip olması, bence bölgenin istikrarını büyük ölçüde bozacaktır." iddiasında bulundu.

Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump ile ilişkisinin iyi olduğunu öne sürerek Türkiye'nin F-35 programına dönüşü konusunun "iki arkadaş arasındaki fikir ayrılığı" gibi olduğunu savundu.

Ankara'da 36.? ?NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi devam ederken, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'nin F-35 programına dönüşüne işaret eden açıklamaları, Tel Aviv yönetimi tarafından endişeyle karşılanmıştı.

İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD basınına verdiği röportajlarla bu endişesini dile getirirken Dışişleri Bakanı Gideon Saar da buna açıkça karşı olduklarını ve bölgede ABD'nin İsrail'in "niteliksel askeri üstünlüğünü" koruması gerektiğini savunmuştu.

Kaynak: AA

Diplomasi, Orta Doğu, Politika, Savunma, Türkiye, Güncel, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Netanyahu: Türkiye'nin F-35 Dönüşü Hata - Son Dakika

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