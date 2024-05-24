Netanyahu, Uluslararası Adalet Divanı\'nın kararlarına yanıtı ele alacak

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) kararlarına verilecek yanıtı ele almak üzere kurmaylarıyla görüşeceği belirtildi.
İsrail basınında yer alan haberde, Netanyahu'nun kurmaylarıyla yerel saatle 17.00'de bir araya geleceği belirtildi.
Görüşmede, UAD'nin bugün açıkladığı kararlara verilecek yanıtın ele alınacağı ifade edildi.
Güney Afrika, İsrail'in Refah'ta başlattığı saldırıların Gazzelilerin haklarını telafisi mümkün olmayan şekilde zarara uğrattığı gerekçesiyle 10 Mayıs'ta UAD'ye başvurarak İsrail aleyhine yeni tedbirler talep etmişti.
UAD, 16-17 Mayıs'taki duruşmalarda görüşülen taleplere ilişkin kararını bugün açıkladı.
Uluslararası Adalet Divanı, yeni tedbir kararlarında, İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarını derhal durdurmasına, insani yardımları engellememesine ve suçlarını araştıracak BM görevlilerinin Gazze'ye girişine izin vermesine hükmetti.
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