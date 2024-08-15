Netanyahu ve Trump arasında telefon görüşmesi iddiaları yalanlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Netanyahu ve Trump arasında telefon görüşmesi iddiaları yalanlandı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, eski ABD Başkanı Donald Trump ile Gazze Şeridi'nde ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşmasını ele aldıkları telefon görüşmesi yaptığı yönündeki haberler yalanlandı.

15.08.2024 15:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, eski ABD Başkanı Donald Trump ile Gazze Şeridi'nde ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşmasını ele aldıkları telefon görüşmesi yaptığı yönündeki haberler yalanlandı.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Netanyahu ile Trump arasında görüşme gerçekleştirildiğine dair haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Açıklamada, "Basında çıkan haberlerin aksine Başbakan Binyamin Netanyahu, dün eski Başkan Donald Trump ile konuşmadı." ifadesine yer verildi.

ABD'nin Axios haber sitesi, iki Amerikalı yetkiliye dayandırdığı haberinde, Trump ile Netanyahu'nun dün telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini yazmıştı. Amerikalı yetkililerin, Netanyahu ve Trump'ın Gazze Şeridi'nde ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşması konusunu ele aldıklarına dair bilgi aktardığı öne sürülmüştü.

Gazze'de ateşkes önerisi

ABD Başkanı Joe Biden, 31 Mayıs'ta İsrail'in önerisi olduğunu belirterek 3 aşamalı ateşkes planı açıklamıştı. Plan, özetle kalıcı ateşkesi, İsrail'in Gazze'nin tamamından çekilmesini, rehinelerin ve tutukluların karşılıklı salıverilmesini, yerlerinden edilen Filistinlilerin Gazze'ye geri dönüşünü, insani yardımların kesintisiz ve yeterli düzeyde ulaştırılmasını ve Gazze'nin yeniden imarını içeriyordu.

ABD, Mısır ve Katar'dan oluşan arabulucular, 8 Ağustos'ta yayımladıkları ortak açıklamada, Gazze'de ateşkes ve esir takası için 15 Ağustos'ta Kahire veya Doha'da müzakerelere yeniden başlanması için İsrail ve Hamas'a çağrı yapmıştı.

Doha'da bugün yapılacak müzakerelere Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı Direktörü William Burns, Mısır İstihbarat Şefi Abbas Kamil ve İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad Direktörü David Barnea'nın katılacağı belirtilmişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Binyamin Netanyahu, Donald Trump, Donald Trump, İsrail, Gazze, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Netanyahu ve Trump arasında telefon görüşmesi iddiaları yalanlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:48 CHP lideri Özel, ayağını kırdığı için TBMM’deki Filistin oturumuna katılamadı CHP lideri Özel, ayağını kırdığı için TBMM'deki Filistin oturumuna katılamadı
15:50 Mahmud Abbas: Ya zafer ya şahadet Tüm kardeşlerimle Gazze’ye gideceğim Mahmud Abbas: Ya zafer ya şahadet! Tüm kardeşlerimle Gazze'ye gideceğim
15:35 Mahmud Abbas’ın Türk halkına teşekkürü AK Parti ve MHP sıraları tarafından ayakta alkışlandı Mahmud Abbas'ın Türk halkına teşekkürü AK Parti ve MHP sıraları tarafından ayakta alkışlandı
15:01 TBMM’de konuşan Mahmud Abbas, İsrail’e meydan okudu: Dik durmaya devam edeceğiz TBMM'de konuşan Mahmud Abbas, İsrail'e meydan okudu: Dik durmaya devam edeceğiz
14:43 Halk Ekmek fabrikasında mide bulandıran görüntü “Üretimi derhal sonlandırın“ çağrısı yaptı Halk Ekmek fabrikasında mide bulandıran görüntü! "Üretimi derhal sonlandırın" çağrısı yaptı
08:36 Eskişehir’de oyundan etkilenip önüne geleni bıçaklayan saldırganın ilk ifadesi Eskişehir'de oyundan etkilenip önüne geleni bıçaklayan saldırganın ilk ifadesi
08:22 Sergen Yalçın Ekol TV kadrosuna katıldı Sergen Yalçın Ekol TV kadrosuna katıldı
07:30 AK Partili Zeybekçi, emekliye zam yapılmasına karşı çıkıp başka bir çözüm önerdi AK Partili Zeybekçi, emekliye zam yapılmasına karşı çıkıp başka bir çözüm önerdi
07:13 Lamine Yamal’ın babası bıçaklandı Lamine Yamal'ın babası bıçaklandı
03:16 Çorum’da otomobilin ağaca çarpması sonucu 2 kişi öldü Çorum'da otomobilin ağaca çarpması sonucu 2 kişi öldü
01:51 Son 24 saatte 3 kadın, eşleri tarafından acımasızca katledildi Son 24 saatte 3 kadın, eşleri tarafından acımasızca katledildi
00:05 Atalanta’yı 2-0 mağlup eden Real Madrid, UEFA Süper Kupa şampiyonu oldu Atalanta'yı 2-0 mağlup eden Real Madrid, UEFA Süper Kupa şampiyonu oldu
23:49 Otomobil traktöre saplandı: 1’i bebek 2 ölü, 3 yaralı Otomobil traktöre saplandı: 1'i bebek 2 ölü, 3 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2024 17:24:47. #1.13#
SON DAKİKA: Netanyahu ve Trump arasında telefon görüşmesi iddiaları yalanlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement